Галерея ⟩ Сказочница Полина Черкасова представила новую аудиокнигу

Автор уже четырех вышедших и полюбившихся многим аудиокниг Полина Черкасова собирает фольколорные и реальные истории по всему свету и сопровождает их своей авторской музыкой. За последние два года она отобрала особенные, терапевтические сказки, отвечающие запросам современных людей, и помогающие слушателям проживать свои эмоции. Новая, пятая аудиокнига Полины Черкасовой называется «Караван. Путеводные сказки».

В этот раз все истории аудиокниги объединены общим сюжетом, что придало особенную литературную целостность всему произведению, сделав его не просто сборником сказок, а качественным аудио-спектаклем, в котором Полина приглашает слушателей отправиться в интересное и рискованное путешествие. Слушатели становятся частью каравана, движущегося через пустыню к морю. В дороге сказочница Полина Черкасова рассказывает попутчикам особенные, воодушевляющие сказки и играет на редких музыкальных инструментах. Доберется ли Караван до своей цели? Это узнаю те, кто послушают аудиокнигу.

В сборнике есть история про тревожность и преодоление страхов; есть сказка про отчужденность и чувство одиночества; про принятие самого себя, и много других полезных историй, рассказанных в легкой, ненавязчивой форме. Эта аудиокнига подходит как для взрослых, так и для детей. В нем можно услышать истории из Эстонии, Колумбии, Марокко, Ирландии, Кении и других стран.

Все истории в аудиокниге Полина сопровождает игрой на редких народных музыкальных инструментах, большинство из которых нигде в Эстонии нельзя услышать. Полина играет на более чем 50 экзотических музыкальных инструментах, 30 из которых звучат в ее новой аудиокниге. Это иранский 72-струнный сантур, африканская арфа, самая большая флейта словацкая фуяра, турецкий предок гитары саз, литовский кларнет бирбине, китайская флейта хулуси, виола да гамба эпохи барокко и много-много других удивительных инструментов, создающих звуковые ландшафты и звуковое оформление для каждой сказки.

С волшебным миром сказки можно было познакомиться на сказочных музыкальных концертах Полины Черкасовой, которые прошли в Доме Хопнера, на Ратушной площади, 9 декабря и 10 декабря.