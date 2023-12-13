Почти 27 тысяч человек подписали петицию Центристской партии об отставке Каи Каллас

Об этом в пресс-релизе сообщила генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отть, отметив, что, по словам Каи Каллас, Эстония - страна, которая верит в рейтинги.

«К сожалению, по многим экономическим показателям мы стали антилидерами как европейских, так и мировых рейтингов. Однако, несмотря на это, у правительства до сих пор нет плана поддержки людей и предприятий. Не так давно Банк Эстонии прогнозировал небольшой рост экономики в следующем году, но из-за недальновидной политики правительства нас, скорее всего, ожидает спад», - подчеркнула Аннели Отть.

По словам Отть, правительство не способно справиться не только с экономическим кризисом, но и с проблемами энергоснабжения. «В Эстонии 14 000 домохозяйств по-прежнему остаются без электричества, особенно тяжелая ситуация в Юго-Восточной Эстонии. Штормы и снегопады - всегда неожиданность для нашего правительства, у которое бездействует в кризисных ситуациях», - сказала Отть.

Подписать петицию можно как на портале rahvaalgatus.ee, так и в палатках Центристской партии по всей Эстонии. Если подписать дигитально можно до полуночи пятницы, то в палатке - до воскресенья. В среду с 17 часов палатка будет установлена в Таллинне в районе Хааберсти.