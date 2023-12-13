Смерть 34-летнего футболиста окутана тайной

Хорватский футболист Иван Челикович скончался в понедельник в возрасте 34 лет. Смерть молодого человека была внезапной и неожиданной, однако причина смерти общественности не разглашается.
Челикович работал в защите, в юности выступал за хорватский топ-клуб «Хайдук Сплит».
Хотя он и не попал в основной состав девятикратного чемпиона Хорватии, он все же пробился в хорватскую Премьер-лигу. В 23 года он подписал контракт с «Интером Запрешичем» сроком до 2020 года. Всего он сыграл в Премьер-лиге 163 матча и забил шесть голов.
Former Inter and Lokomotiva player, Ivan Čeliković, passed away at the age of 34.— Croatian Football (@CroatiaFooty) December 11, 2023
My heartfelt condolences and prayers go out to his family. May he rest in peace. pic.twitter.com/PDHcjcpRrk
Его успех не остался незамеченным и за границей: в 2016 году его услугами заинтересовался «Райо Вальекано», тогдашний член испанской Премьер-лиги. С 2020 и до прошлого года он выступал в столичном хорватском клубе «Локомотив», а в 2022 году перешел в низшую лигу и завершил футбольную карьеру.
До последнего момента он входил в состав клуба «Конавлянин», и сейчас клуб сердечно попрощался с неожиданно ушедшим футболистом.
«Наш дорогой Иван Челикович сегодня утром неожиданно покинул нас. Трудно представить, что тебя больше здесь нет. Трудно найти нужные слова, боль и печаль велики», - говорится в посте, опубликованном в понедельник.