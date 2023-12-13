Ср, 13.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Смерть 34-летнего футболиста окутана тайной

rus.postimees.ee
Copy
Иван Челикович.
Иван Челикович. Фото: @CroatiaFooty/X

Хорватский футболист Иван Челикович скончался в понедельник в возрасте 34 лет. Смерть молодого человека была внезапной и неожиданной, однако причина смерти общественности не разглашается.

Челикович работал в защите, в юности выступал за хорватский топ-клуб «Хайдук Сплит».

Хотя он и не попал в основной состав девятикратного чемпиона Хорватии, он все же пробился в хорватскую Премьер-лигу. В 23 года он подписал контракт с «Интером Запрешичем» сроком до 2020 года. Всего он сыграл в Премьер-лиге 163 матча и забил шесть голов.

Его успех не остался незамеченным и за границей: в 2016 году его услугами заинтересовался «Райо Вальекано», тогдашний член испанской Премьер-лиги. С 2020 и до прошлого года он выступал в столичном хорватском клубе «Локомотив», а в 2022 году перешел в низшую лигу и завершил футбольную карьеру.

До последнего момента он входил в состав клуба «Конавлянин», и сейчас клуб  сердечно попрощался с неожиданно ушедшим футболистом.

«Наш дорогой Иван Челикович сегодня утром неожиданно покинул нас. Трудно представить, что тебя больше здесь нет. Трудно найти нужные слова, боль и печаль велики», - говорится в посте, опубликованном в понедельник.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх