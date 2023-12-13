Смерть 34-летнего футболиста окутана тайной

Челикович работал в защите, в юности выступал за хорватский топ-клуб «Хайдук Сплит».

Хотя он и не попал в основной состав девятикратного чемпиона Хорватии, он все же пробился в хорватскую Премьер-лигу. В 23 года он подписал контракт с «Интером Запрешичем» сроком до 2020 года. Всего он сыграл в Премьер-лиге 163 матча и забил шесть голов.

Former Inter and Lokomotiva player, Ivan Čeliković, passed away at the age of 34.



My heartfelt condolences and prayers go out to his family. May he rest in peace. pic.twitter.com/PDHcjcpRrk — Croatian Football (@CroatiaFooty) December 11, 2023

Его успех не остался незамеченным и за границей: в 2016 году его услугами заинтересовался «Райо Вальекано», тогдашний член испанской Премьер-лиги. С 2020 и до прошлого года он выступал в столичном хорватском клубе «Локомотив», а в 2022 году перешел в низшую лигу и завершил футбольную карьеру.

До последнего момента он входил в состав клуба «Конавлянин», и сейчас клуб сердечно попрощался с неожиданно ушедшим футболистом.

«Наш дорогой Иван Челикович сегодня утром неожиданно покинул нас. Трудно представить, что тебя больше здесь нет. Трудно найти нужные слова, боль и печаль велики», - говорится в посте, опубликованном в понедельник.