2023: год изнуряющей трагедии и досаждающего фарса

Это удивительно, но 31 декабря 2022 года можно было с легкостью предсказать, что возглавит топ важнейших событий за 2023 год. Вариантов было только два: окончание войны в Украине, или же ее продолжение.

Да, пусть второй вариант описывает собой не событие, а, скорее, процесс, или, если угодно, антисобытие, то есть ситуацию, в которой не случилось того, на что у подавляющей части человечества имелись очень большие ожидания. Но в самом деле - не получается обратить из всего произошедшего в уходящем году хоть на что-то большее внимание, чем на тот факт, что война в Украине продолжается. Украинское контрнаступление, начавшееся летом 2023 года, не принесло тех результатов, на которые у Украины и ее союзников был расчет, линия фронта стала стабильной, при этом большинство военных экспертов склоняется к мнению, что серьезные подвижки на поле в боя в пользу любой из сторон возможны не раньше конца весны - начала лета.