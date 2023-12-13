Ср, 13.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ EKRE поддерживает Украину, но не поддерживает украинскую политику правительства Каи Каллас

Copy
Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Tairo Lutter
  • Эстонцы стали чемпионами мира по оказанию помощи Украине
  • Правительство издевается над эстонскими матерями и многодетными семьями
  • EKRE cправедливо раскритиковала решение правительства разоружить Эстонию ради помощи Украине

EKRE не поддерживает это разбазаривание наших денег за границей, при котором Кая Каллас хвастается тем, как она поддерживает Украину, а за ее спиной с грохотом проносятся фуры Stark Logistics, осуществляющие поставки на восток, пишет председатель EKRE Мартин Хельме.

У нас в Эстонии денег ни на что не хватает. Кая Каллас, Март Вырклаев и все остальные реформистские бройлеры как попугаи повторяют нам все время, что невозможно потратить те деньги, которых просто нет.

Именно из-за отсутствия денег мы не можем поднять зарплату учителям. Восемь миллионов не найти, чтобы предотвратить забастовку учителей. Денег на поддержку многодетных семей тоже найти не удается. Невозможно найти деньги на школы по интересам или на то, чтобы дети с особыми потребностями ходили бы в школу. Нет денег, чтобы построить четырехполосные дороги, открыть сельскую школу, обустроить границу, защитить население, дать работать спасательной команде Копли, и т. д.

Более того, поскольку мы не можем тратить деньги, которых у нас нет, необходимо увеличить налоги и сборы. Вырастет налог с оборота, вырастут акцизы, вырастет подоходный налог, вырастут пятьсот различных видов государственных пошлин, сборов и штрафов. Для народа Эстонии у нынешнего правительства есть только урезания и повышение налогов. Но за пределами Эстонии мы можем потратить деньги, которых у нас нет, с пользой!

Эстонцы - чемпионы мира

Этой осенью Рийгикогу обсуждало три разных законопроекта, которые нам продают под соусом поддержки Украины. Все три вместе охватывают сумму примерно в 10 млн евро или чуть меньше. Согласно одному из проектов, мы сами решаем (мы, или, может быть, Брюссель решил за нас?) от имени Украины выплатить проценты по долгу Украины перед Евросоюзом почти на 6 млн евро. Согласно второму проекту, мы увеличим нашу долю в Европейском банке развития до 9,9 млн евро, чтобы у банка было достаточно денег для кредитования Украины. Согласно третьему прокту, мы участвуем в несколько непонятном международном страховом фонде, созданном Европейским инвестиционным банком, с объемом в 10 млн евро, и это тоже оправдывается помощью Украине.

Не все страны участвуют в этом фонде, например, Германия, Финляндия или Швеция не вкладывают туда свои деньги, и первые инвестиции из средств этого фонда не имеют никакого отношения к Украине, но не дай бог вам задавать вопросы по этому поводу или критиковать этот проект, вы сразу выставите себя тогда путинистом.

Эстонцы - чемпионы мира по оказанию помощи Украине, и как государство, и как народ. По объему оказания помощи Украине напрямую и через Евросоюз на человека или по объему экономики мы находимся на втором месте, после Литвы и впереди Норвегии. Мы сделали все это в то самое время, когда правительство объясняет нашему народу, что наши люди должны смириться с более высокими ценами, более низкими доходами, обрушенными инфляцией, повышением налогов, сокращениями и постоянным страхом потери рабочих мест.

EKRE поддерживает Украину

EKRE критиковали за то, что мы недостаточно ясно выразили свою поддержку Украине. Но в действительности мы выразили ее громко и ясно. Однако некоторые люди - вероятно, сознательно - отказываются понимать, что мы поддерживаем Украину, но мы вообще никак не можем при этом поддерживать украинскую политику правительства Эстонии.

С самого начала мы ясно и громко выразили свое несогласие с массовой иммиграцией, которую начало правительство Каи Каллас в начале войны в Украине. За короткое время в Эстонию прибыло 100 000 славян, которые называют себя украинцами, но большинство из них пересекают восточную границу и говорят по-русски. Каллас, Ляэнеметс и Певкур, обвиняя всех остальных в том, что они полезны Кремлю, на самом деле сами резко увеличили пятую колонну Кремля в Эстонии. Так кто здесь приспешник Кремля?

Мы резко раскритиковали решение правительства по сути разоружить нас для помощи Украине. Мы отдали наши гаубицы, мы отдали наши боеприпасы, наши солдатские каски и бронежилеты, наши запасы взрывчатки. Приграничная с Россией страна Эстония показала всем другим, более далеким странам, пример того, как направить все свои военные ресурсы в Украину, и тем самым стать совершенно беззащитной.

Правительство хвастается, что наш оборонный бюджет никогда не был таким большим, но смущает тот факт, что половина этих больших денег предназначается для замены того, что нами было отдано. А замена придет через два, три года, через пять лет. А пока мы ждем и надеемся, что украинская война, которая и наша война, не перейдет в ситуацию, когда украинское поражение станет и нашим поражением. Идти на такой риск по принципу «все или ничего» в качестве пограничного государства в ситуации, когда мы фактически не контролируем ход войны или международные соглашения, заключенные между великими державами, преступно.

Если спросить, чего еще могла желать Россия от страны, где, несмотря на долгие усилия Партии реформ, не отменили обязательную военную службу, а два процента ВВП тратятся на национальную оборону, то, вероятно, не получится найти лучшее решение для интересов Кремля, чем наше тотальное разоружение. Так кто здесь выступает в роли приспешника Путина?

Интересы эстонских людей - прежде всего!

Мы подвергли резкой критике энергетическую и экономическую политику правительства, поскольку, разоряя эстонский бизнес и увеличивая безработицу, правительство вынуждает энергичных эстонских мужчин, которые несут основное бремя нашей гособороны в качестве резервистов, искать работу за рубежом. В лучшем случае реформисты - это близорукие бумеры, но, глядя на то, как суетится Stark Logistic, неизбежно встает вопрос, а, может быть, они и впрямь работают на Россию.

Мы бескомпромиссно критиковали семейную политику правительства. Унижая эстонских матерей и глумясь над многодетными семьями, над всеми, для кого важна традиционная модель семьи, сегодняшнее правительство во главе с Партией реформ разделило и разрушило общество таким образом, что это явно наносит ущерб нашему внутреннему единству в случае возможного кризиса.

Эти патриотичные эстонские мужчины, живущие в маленьких городах и сельской местности, чьи дети лишены школы рядом с домом, и чьих детей с садистской ухмылкой заставляют говорить об отношениях между геями, чьи рабочие места занимают русскоязычные «беженцы», которые соглашаются на меньшую зарплату и которые вроде бы являются военнобязанными в Украине... Это те люди, которым дают понять, что если они осмелятся критиковать самую интенсивную русификацию Эстонии за все время, их назовут источником кремлевских тезисов. Эти люди составляют основу Кайтселийта или сил резерва, и они каждый день теряют мотивацию воевать за свою страну.

Все же стоит задаться вопросом: в чьих интересах Кая Каллас и ее приспешники проводят такую разрушающую и парализующую общество политику? Во всяком случае, не в интересах Эстонии.

Так что нет, мы не поддерживаем это разбазаривание денег за границей, на фоне которого Кая Каллас может похвастаться тем, как она поддерживает Украину, а за спиной у нее фуры Stark Logistics с грохотом осуществляют поставки на восток.

Мы не поддерживаем провальную политику правительства в отношении Украины, в то время как наш народ лишен всего и обременен большими нуждами. Пришло время выпрямить спину и сказать: хватит! Эстонские люди - прежде всего!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх