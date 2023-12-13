Мы подвергли резкой критике энергетическую и экономическую политику правительства, поскольку, разоряя эстонский бизнес и увеличивая безработицу, правительство вынуждает энергичных эстонских мужчин, которые несут основное бремя нашей гособороны в качестве резервистов, искать работу за рубежом. В лучшем случае реформисты - это близорукие бумеры, но, глядя на то, как суетится Stark Logistic, неизбежно встает вопрос, а, может быть, они и впрямь работают на Россию.
Мы бескомпромиссно критиковали семейную политику правительства. Унижая эстонских матерей и глумясь над многодетными семьями, над всеми, для кого важна традиционная модель семьи, сегодняшнее правительство во главе с Партией реформ разделило и разрушило общество таким образом, что это явно наносит ущерб нашему внутреннему единству в случае возможного кризиса.
Эти патриотичные эстонские мужчины, живущие в маленьких городах и сельской местности, чьи дети лишены школы рядом с домом, и чьих детей с садистской ухмылкой заставляют говорить об отношениях между геями, чьи рабочие места занимают русскоязычные «беженцы», которые соглашаются на меньшую зарплату и которые вроде бы являются военнобязанными в Украине... Это те люди, которым дают понять, что если они осмелятся критиковать самую интенсивную русификацию Эстонии за все время, их назовут источником кремлевских тезисов. Эти люди составляют основу Кайтселийта или сил резерва, и они каждый день теряют мотивацию воевать за свою страну.
Все же стоит задаться вопросом: в чьих интересах Кая Каллас и ее приспешники проводят такую разрушающую и парализующую общество политику? Во всяком случае, не в интересах Эстонии.
Так что нет, мы не поддерживаем это разбазаривание денег за границей, на фоне которого Кая Каллас может похвастаться тем, как она поддерживает Украину, а за спиной у нее фуры Stark Logistics с грохотом осуществляют поставки на восток.
Мы не поддерживаем провальную политику правительства в отношении Украины, в то время как наш народ лишен всего и обременен большими нуждами. Пришло время выпрямить спину и сказать: хватит! Эстонские люди - прежде всего!