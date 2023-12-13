У нас в Эстонии денег ни на что не хватает. Кая Каллас, Март Вырклаев и все остальные реформистские бройлеры как попугаи повторяют нам все время, что невозможно потратить те деньги, которых просто нет.

Именно из-за отсутствия денег мы не можем поднять зарплату учителям. Восемь миллионов не найти, чтобы предотвратить забастовку учителей. Денег на поддержку многодетных семей тоже найти не удается. Невозможно найти деньги на школы по интересам или на то, чтобы дети с особыми потребностями ходили бы в школу. Нет денег, чтобы построить четырехполосные дороги, открыть сельскую школу, обустроить границу, защитить население, дать работать спасательной команде Копли, и т. д.

Более того, поскольку мы не можем тратить деньги, которых у нас нет, необходимо увеличить налоги и сборы. Вырастет налог с оборота, вырастут акцизы, вырастет подоходный налог, вырастут пятьсот различных видов государственных пошлин, сборов и штрафов. Для народа Эстонии у нынешнего правительства есть только урезания и повышение налогов. Но за пределами Эстонии мы можем потратить деньги, которых у нас нет, с пользой!

Эстонцы - чемпионы мира