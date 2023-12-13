Орбан: Венгрия остается верна своим требованиям – членство Украины в ЕС невозможно

«Европейский союз готовится сделать чудовищную ошибку и этому нужно воспрепятствовать: даже если этого хотят 26 стран, мы будем против», – сказал он.

«Позиция Венгрии такова, что если мы хотим оказать Украине поддержку, дать геополитический сигнал, то мы его дадим, но это не членство. Оставим членство в прежнем виде», – заявил Орбан в опубликованном сегодня утром интервью проправительственному изданию Mandiner. Лидер Венгрии считает, что создание условий для вступления Украины в ЕС подорвет доверие к блоку.

«Поэтому я говорю: снимите членство с повестки дня, Венгрия будет придерживаться своих требований, поэтому серьезно обсуждать этот вопрос не стоит – этот путь закрыт, потому что Венгрия с этим не согласна. Но давайте здраво поговорим о том, как в рамках стратегического партнерства мы дадим украинцам то, что укрепит их геостратегически», – добавил он. Что касается замороженных средств, то, по мнению Обрана, ЕС задолжал Венгрии.

Он отметил, что в финансовых вопросах Будапешт готов к компромиссам. «Я готов заключать денежные соглашения по финансовым вопросам. Но я не готов заключать стратегические или политические соглашения по финансовым вопросам», – заключил Орбан.