ПЕРСОНЫ ⟩ Человек с нулевой эмпатией, центристский политический триллер и борьба искусства против войны и полиции

Однако уже сейчас очевидно, что хейта против Каллас лично могло бы быть существенно меньше, а рейтинги Партии реформ могли бы просесть, но не рухнуть с грохотом, если бы руководитель партии позаботилась о правильных коммуникациях. Коммуникации в скандале с российским бизнесом мужа были совершенно провальными, но этим провалом дело не кончилось.

Из недавних перлов, которые выдала премьер-министр: «Людям действительно тяжело, я понимаю это, но, на мой взгляд, неверно было бы представлять будущее настолько в темных тонах, если реальные цифры показывают нам совершенно другую картину». Она сообщила, что опирается на данные Департамента статистики и Евростата, согласно которым доходы населения вновь растут быстрее цен.

В ноябре было еще более убойное заявление. На пресс-конференции правительства Каллас сказала, что учителям стоило бы помочь повышать себе зарплату, рекламируя автоналог. Журналисты тут же назвали это высказывание самым невероятным событием недели. После этого она объявила в соцсетях, что приносит извинения учителям за свое неудачное заявление, и признала, что денег на повышение зарплаты пока нет.