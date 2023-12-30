Пора подвести итоги года: какие персоны создавали наш медийный фон, привлекали внимание, были вдохновителями или вызывали неприятие? Эти люди сделали что-то действительно значимое и заметное, независимо от того, нравились нам их поступки и решения, или нет.
ПЕРСОНЫ ⟩ Человек с нулевой эмпатией, центристский политический триллер и борьба искусства против войны и полиции
2023 год прошел в Эстонии под знаком Каи Каллас. Для кого-то премьер-министр была настолько сильным раздражителем, что об объективной оценке принятых ею решений речь вообще не шла. Критика лилась по принципу: «что ни делает дурак, все он делает не так». Другие благодарны ей за закон о равенстве брака, который не состоялся бы без решительности самого большого члена коалиции.
Человек с нулевой эмпатией
Многие люди считают Каю Каллас человеком, который делает то, что нужно в данный момент для страны и ее будущего, а не для своего рейтинга. Выборы Партия реформ и лично Кая Каллас выиграли с огромной форой по сравнению с конкурентами, но прошло всего полгода, и с ее личной популярностью, а также с рейтингом партии дело обстоит плохо.
Это и не удивительно: принятый после выборов курс на пополнение бюджета за счет повышения налогов и сокращения расходов вызвал в обществе массовую фрустрацию. Мы давно привыкли, что политики стремятся нравиться избирателю, а поэтому раздают деньги, а не отбирают. Даже если это придется сделать за счет кредита или за счет наших же денег, вынутых из пенсионных сбережений, раздача плюшек – более привычный и одобряемый паттерн поведения народных избранников.
Экономическая и социальная политика правительства Каллас оказалась кардинально другой – «нет доходов – нет расходов». Можно ли считать Каллас кем-то вроде Маргарет Тэтчер, которая разозлила сограждан своими реформами, но вошла в историю как один из самых сильных политиков Британии – покажет время. Вопрос только в том, насколько решения, принятые правительством Каллас, будут действительно правильными в долгосрочной перспективе.
Однако уже сейчас очевидно, что хейта против Каллас лично могло бы быть существенно меньше, а рейтинги Партии реформ могли бы просесть, но не рухнуть с грохотом, если бы руководитель партии позаботилась о правильных коммуникациях. Коммуникации в скандале с российским бизнесом мужа были совершенно провальными, но этим провалом дело не кончилось.
Из недавних перлов, которые выдала премьер-министр: «Людям действительно тяжело, я понимаю это, но, на мой взгляд, неверно было бы представлять будущее настолько в темных тонах, если реальные цифры показывают нам совершенно другую картину». Она сообщила, что опирается на данные Департамента статистики и Евростата, согласно которым доходы населения вновь растут быстрее цен.
В ноябре было еще более убойное заявление. На пресс-конференции правительства Каллас сказала, что учителям стоило бы помочь повышать себе зарплату, рекламируя автоналог. Журналисты тут же назвали это высказывание самым невероятным событием недели. После этого она объявила в соцсетях, что приносит извинения учителям за свое неудачное заявление, и признала, что денег на повышение зарплаты пока нет.
Зачем премьер-министр так бестолково успокаивает сограждан, пытаясь подпереть сильно покосившийся лик всей партии? Сложно не согласиться с известным политиком, которая сказала, что у Каи Каллас нулевая эмпатия. Эмпатия – это ведь даже не про сочувствие – его-то как раз может и не быть. Эмпатия – это про умение поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует в определенных обстоятельствах. Выбрать правильные формулировки можно для объяснения даже самых неприятных для народа решений, но для этого надо понимать, что этот самый народ чувствует.
Скелеты в шкафу и мощная харизма
Еще одним ярким лицом политического ландшафта в этом году стал председатель Центристской партии (ЦП) Михаил Кылварт. У Кылварта много сильных сторон и одна из них - как раз навыки коммуникаций. В сравнении с Каей Каллас – просто гений общения с народом. Чего стоит только его выступление на съезде Центристской партии, когда его выбрали председателем вместо Юри Ратаса.
Напомним, что перед этим судьбоносным съездом в сентябре, когда члены партии предпочли Кылварта Танелю Кийку, журналисты напомнили всем о «мутном прошлом» и политической сомнительности Михаила Кылварта. Всем снова показали фотографии с мероприятия «Единой России» на озере Селигер. Немногим больше 10 лет назад Михаил Кылварт считал возможным участвовать в таких сборищах и даже попал на страницы Ежегодника Полиции безопасности.
Можно ли ему доверить пост руководителя партии? Ведь однажды он может стать премьер-министром Эстонии? Такими вопросами задавались перед съездом многие. Чтобы прекратить перешептывания за спиной, Кылварт пошел «ва-банк» и победил. Он прямо заявил о своих скелетах и предложил их либо обсудить прямо сейчас, либо оставить в покое.
Это выступление принесло победу, но сомнения не исчезли. Сразу после выборов автор этих строк предположила, что для ЦП наиболее вероятное будущее состоит в том, что часть членов партии ее покинут, а остальные консолидируются вокруг новых целей. В избрании Михаила Кылварта изначально была заложена бомба замедленного действия: определение того круга избирателей, которому ЦП должна нравиться, приведет к сокращению рядов самой партии. Так оно и произошло, как мы сегодня уже знаем.
Но Михаил Кылварт, даже в условиях, когда партия быстро теряет и поддержку, и своих членов, продолжает грамотно коммуницировать с теми, кто еще остался. Некоторое время назад он решил выступить миротворцем между коалицией и оппозицией. Он призвал положить конец ожесточенному противостоянию в парламенте, мешающему нормальной работе. Неизвестно, удастся ли ему удержать тонущую партию на плаву, но уже несомненно, что в 2023 году этот политический триллер был весьма увлекательным и нас ждет новый сезон.
Каштан как тонкий нарвский нерв
К счастью, яркие события уходящего года не ограничиваются политическими дрязгами и партийными провалами. На мой взгляд, одно из ярких и знаковых лиц года – нарвский художник с необычными глазами Владимир (Вован) Каштан. Каштан стал известен всей Эстонии благодаря своим антивоенным художественным акциям, которые наша родная полиция смогла распиарить так, как не смогло бы ни одно рекламное бюро.
В мае в Нарве на асфальте перед заброшенным зданием бывшего ДК имени Герасимова появилась надпись «Дети». Ее сделал Вован Каштан. Визуально это напоминало о разбомбленном российскими агрессорами здании театра в Мариуполе. Очевидно, пока Каштан создавал свое произведение, он попал на камеры наблюдения, так как уже к полудню того же дня был задержан полицией. Из-за задержания он не смог реализовать идею - снять надпись перед ДК с дрона для достижения наглядности.
Более того, 9 мая он собирался исполнить перформанс в ответ на концерт, запланированный властями Ивангорода на берегу Наровы. Перформанс задумывался как цитата из балета «Лебединое озеро», который в поздние советские годы традиционно демонстрировался по ТВ после смерти очередного партийного лидера в ожидании официальных сообщений правительства.
В день задержания Вована Каштана свое недоумение действиями полиции выразили представители интеллигенции – эксперты в области права, культуры, искусства. К счастью, здравый смысл победил служебное рвение патрульных: Вируский суд признал незаконным задержание нарвского акциониста Вована Каштана за нанесенную им надпись «Дети» на асфальт у здания бывшего ДК Герасимова.
Каштану была даже присуждена компенсация в 147 евро за два дня, проведенные в стенах участка. Сам Каштан сказал, что решения суда побуждают его продолжать борьбу за свободу слова в рамках закона. Однако, 27 мая Вован Каштан был опять задержан полицией - на этот раз за намерение почтить память жертв российской агрессии.
Сложно усмотреть в такой акции что-то противозаконное, но полицейские смогли. В момент задержания Каштан объяснил патрульным, что он делает под мостом. «У меня есть мелки, пять уличных свечей и десять гвоздик. Я хочу написать на асфальте под мостом Дружбы пять городов, где были мирные жертвы в результате российских ударов по Украине. Это Буча, Мариуполь, Кременчуг, это Днепр и это Краматорск, где был удар по вокзалу. Я хочу положить у каждого по две гвоздики и зажечь по одной свече», - объяснил художник полиции смысл предстоящей акции.
«Все понял. Владимир, тогда я попрошу сейчас присесть к нам в машину, мы доедем до Нарвского отдела полиции и там я объясню ситуацию», - ответил ему нарвский полицейский. Остается надеяться, но нарвская полиция в будущем году научится отличать антивоенные и полезные для общества акции от нарушения правопорядка. Искусство для того и существует, чтобы побуждать думать.
Девчушка из приграничного города
Недавно журнал Time, как и мы, подводил итоги года. Человеком года по версии издания стала певица Тейлор Свифт. В соцсетях этот выбор многих возмутил: как человеком военного 2023 года может быть человек, имеющий отношение к увеселениям? Но тут стоит помнить, что войны – неотъемлемая часть человеческой истории.
Сегодня украинские военные защищают и наше право жить мирной жизнью. Нам нужны яркие талантливые люди, которые продолжают создавать что-то светлое и гармоничное. В моменты потрясений это особенно важно.
Наше лицо, создававшее гармонию уходящего года – это без сомнения нарвская звездочка Алика Милова. В мае на песенном конкурсе «Евровидение» в Ливерпуле Милова заняла неожиданно высокое 8-е место. Но победа на «Евровидении» не стала единственным ее достижением в этом году. В ноябре она уже раздавала автографы на своей дебютной пластинке: дебютный альбом Миловой под названием «ALIKA» вышел на CD-дисках и на виниле.
Певица признается, что не очень изменилась. В ней все еще живет та маленькая девчушка из приграничного города. В дебютном альбоме Алики 13 песен, причем, композиции представлены на эстонском, английском, русском и украинском языках. «Если бы я включила в альбом песни только на эстонском языке, это не была бы полностью я, если бы только английский - то же самое. Поскольку я сама интернациональный человек, эти четыре языка в моей жизни очень важны, поэтому альбом на разных языках», - объясняет Алика. По словам певицы, композиция на украинском языке - желание поддержать Украину через музыку. «Важно не молчать и об этом говорить, потому что война еще не закончилось, хоть и должна», - говорит певица.