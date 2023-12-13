На тротуарах, посыпанных солью, образуется каша из мокрого снега и луж. Это затрудняет движение пешеходов, особенно родителей, которые везут детей на санках. Люди отметили, что намного удобнее и легче ходить по утрамбованному снегу. Так почему же тротуары продолжают посыпать солью?
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Вопрос читателя: зачем посыпать тротуары солью, если по ним становится невозможно ходить?
По словам пресс-секретаря Пярнуской городской управы Теэта Роосаара, вокруг использования соли ведется много споров, но до сих пор она считается наиболее эффективным методом таяния снега. Использование соли не образует на дорогах слоя льда, люди не скользят и не падают.