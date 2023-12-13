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Вопрос читателя: зачем посыпать тротуары солью, если по ним становится невозможно ходить?

Сирле Матт
, репортер
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Сегодня утром по дорогам Пярну было трудно передвигаться.
Сегодня утром по дорогам Пярну было трудно передвигаться. Фото: Pärnu Postimees

На тротуарах, посыпанных солью, образуется каша из мокрого снега и луж. Это затрудняет движение пешеходов, особенно родителей, которые везут детей на санках. Люди отметили, что намного удобнее и легче ходить по утрамбованному снегу. Так почему же тротуары продолжают посыпать солью?

По словам пресс-секретаря Пярнуской городской управы Теэта Роосаара, вокруг использования соли ведется много споров, но до сих пор она считается наиболее эффективным методом таяния снега. Использование соли не образует на дорогах слоя льда, люди не скользят и не падают.

Тротуары и автобусные остановки в Пярну обслуживает TREV-2 Grupp. Несомненно, по мнению Роосаара, застревать в слякоти неудобно, и снежную смесь необходимо как можно скорее убирать с дорог. По его словам, с этим не было проблем даже во время сильных снегопадов. По данным компаний TREV-2 Grupp, большая часть обслуживаемых ими тротуаров в настоящее время очищена от слякоти.

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