Актриса Марина Малова: «Сказка в театре – это самый трудный жанр»

«Дети очень хорошо чувствуют правду и неправду, – поделилась опытом актриса. – Они сразу покажут, скучно им или, наоборот, интересно. Когда ребенку интересно, у него возникает абсолютная вера в чудо: когда пошел снег, или они начинают переживать за какого-нибудь героя. Потом они начинают тебя отождествлять с героем. Они приходят обниматься, они говорят, как рады, что с вами все хорошо. То есть у них возникают такие эмоции, которые взрослому человеку уже, наверное, и не доступны».