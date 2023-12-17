Актриса Марина Малова: «Сказка в театре – это самый трудный жанр»

В праздничном выпуске передачи «Своя правда» актриса Русского театра Эстонии Марина Малова рассказала, каково это, играть перед детьми.
«Дети очень хорошо чувствуют правду и неправду, – поделилась опытом актриса. – Они сразу покажут, скучно им или, наоборот, интересно. Когда ребенку интересно, у него возникает абсолютная вера в чудо: когда пошел снег, или они начинают переживать за какого-нибудь героя. Потом они начинают тебя отождествлять с героем. Они приходят обниматься, они говорят, как рады, что с вами все хорошо. То есть у них возникают такие эмоции, которые взрослому человеку уже, наверное, и не доступны».
Актриса уверена, что если сказка хорошая, она, безусловно необходима детям: «Потому что это будит их фантазию и учит их, не то, чтобы быть добрыми, но они видят ситуацию и возможность, как можно в ней поступить».
Чудо и сказка – об этом будут говорить герои и эксперты новогодней передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 18 декабря, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.