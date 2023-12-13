Ляэнеметс – Чаплыгину: не путешествовать же Кае Каллас поездом

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу по поводу использования Каей Каллас чартерных рейсов, что если премьер-министру необходимо присутствовать на важной международной встрече, куда невозможно добраться обычным рейсом, то использование чартерного рейса оправдано.
Член парламентской фракции Центристской партии Александр Чаплыгин задал Ляэнеметсу вопрос о государственной политике экономии. Поскольку Кая Каллас сегодня находится в Брюсселе на встречах, связанных с Европейским союзом, Ляэнеметс замещал премьер-министра на инфочасе Рийгикогу.