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Ляэнеметс – Чаплыгину: не путешествовать же Кае Каллас поездом

Аймур-Яан Кескель
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Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс.
Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу по поводу использования Каей Каллас чартерных рейсов, что если премьер-министру необходимо присутствовать на важной международной встрече, куда невозможно добраться обычным рейсом, то использование чартерного рейса оправдано.

Член парламентской фракции Центристской партии Александр Чаплыгин задал Ляэнеметсу вопрос о государственной политике экономии. Поскольку Кая Каллас сегодня находится в Брюсселе на встречах, связанных с Европейским союзом, Ляэнеметс замещал премьер-министра на инфочасе Рийгикогу.

«Вы все время говорите об экономии. В то же время мы узнаем, что премьер-министр потратила почти миллион евро на полеты чартерными рейсами, а Министерство регионального развития строит новый офис, в котором будут работать 400 чиновников. Неужели вы думаете, что людям приходится экономить, а вам все позволено?», - спросил Чаплыгин Ляэнеметса.

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