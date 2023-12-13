Ляэнеметс – Чаплыгину: не путешествовать же Кае Каллас поездом

Член парламентской фракции Центристской партии Александр Чаплыгин задал Ляэнеметсу вопрос о государственной политике экономии. Поскольку Кая Каллас сегодня находится в Брюсселе на встречах, связанных с Европейским союзом, Ляэнеметс замещал премьер-министра на инфочасе Рийгикогу.

«Вы все время говорите об экономии. В то же время мы узнаем, что премьер-министр потратила почти миллион евро на полеты чартерными рейсами, а Министерство регионального развития строит новый офис, в котором будут работать 400 чиновников. Неужели вы думаете, что людям приходится экономить, а вам все позволено?», - спросил Чаплыгин Ляэнеметса.