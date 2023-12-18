Психолог: сказка учит нас верить в себя и свои возможности

«Если посмотреть на сказку с точки зрения психологического сценария, то тема "даром" не является там ключевой, – объяснила психолог. – Герой проходит определенный путь, у него есть определенная цель, он сталкивается с сопротивлением. Герой преодолевает это сопротивление с помощью своих собственных возможностей, задатков, способностей и талантов».

Она напомнила, что сказка, прежде всего, учит нас верить в себя и в свои возможности: «Поэтому, если говорить о пользе веры в волшебство и чудо с позиции веры в свои возможности – это потрясающе».

Для кого сказка важнее – для ребенка или взрослого? Об этом и многом другом – приятном, веселом и неожиданном – будут говорить герои и эксперты праздничного выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.