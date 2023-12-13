Первый комплекс съемного жилья на сто квартир открыт в Мустамяэ

«На данный момент рынок аренды весьма фрагментирован и находится в руках мелких инвесторов. Но сегодняшняя экономика показывает, что люди остаются на рынке аренды все дольше, поэтому потребность в съемных квартирах также растет», - сказал Тыну Тоомпарк.

Аналитик уверен, что выход на рынок более крупных арендодателей является важным признаком того, что в обществе происходят изменения, а владение жильем больше не является самоцелью: «Через десять лет людей, живущих в съемных квартирах, определенно будет больше, чем сегодня».

Район Мустамяэ стал одним из первых в Таллинне, где в 60-е годы были построены современные многоквартирные дома. Сегодня многие из этих зданий реновированы, но есть и дома, требующие срочного внимания. «Нацеленность Bonava на молодые семьи очень приветствуется, поскольку в Мустамяэ проживает 15 тысяч людей в возрасте 25–39 лет, которым нужно современное жилье», - сказал старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу.

Недавно торжественно открывшийся доходный дом Bonava в жилом микрорайоне Уус-Мустамяэ по адресу Айанди, 11 распахивает двери для новых жильцов уже с пятницы, 15 декабря. В общей сложности на бывшей территории садоводства Кадака уже построен полноценный жилой район с почти 700 квартирами, игровыми площадками, общественным садом и парком. В новом году, на следующем этапе застройки, будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу Айанди, 14, а также в наступающем году сдадут в эксплуатацию еще несколько зданий.