Первый комплекс съемного жилья на сто квартир открыт в Мустамяэ

Помимо предлагающихся на продажу квартир, компания-застройщик жилой недвижимости Bonava, пополнила свой портфель почти сотней новых съемных квартир: в Таллинне завершено строительство комплекса, состоящего из трех зданий, построенных специально для сдачи квартир в аренду.
Исполнительный директор Bonava Таави Соорм сказал, что потребность в новом съемном жилье в Таллинне по-прежнему велика. «В сегодняшней рыночной ситуации, когда Euribor только начинает медленно снижаться, аренда квартиры является хорошей альтернативой для тех, кто не хочет брать жилищный кредит на несколько десятилетий», - отметил Соорм, добавив, что независимо от того, решил человек купить или арендовать жилье, его реальные ожидания от квартиры – качество, простор, соседи, доступность – совершенно одинаковы.
В качестве преимущества аренды у крупного застройщика Соорм отметил, что на доходный дом Bonava распространяется строительная гарантия, а устранение дефектов осуществляется на тех же основаниях и принципах, что и в случае с квартирами, построенными для продажи.
«По сравнению с арендой у частного лица, снимая жилье у компании, вы можете рассчитывать на стабильность и профессионализм в случае, если возникнут какие-либо проблемы. Это дает арендатору большую уверенность в том, что дорога перед домом всегда будет очищена от снега, лестничная клетка убрана, а технические системы будет хорошо обслужены и смогут функционировать без проблем», - сказал Соорм.
На торжественном открытии доходного дома Bonava аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк представил обзор текущего состояния рынка съемной недвижимости и заявил, что аренда квартиры на данный момент чрезвычайно дешева: «Средняя цена съемной квартиры в процентах от средней зарплаты сегодня ниже, чем ежемесячный платеж по банковскому кредиту при покупке аналогичного жилья».
«На данный момент рынок аренды весьма фрагментирован и находится в руках мелких инвесторов. Но сегодняшняя экономика показывает, что люди остаются на рынке аренды все дольше, поэтому потребность в съемных квартирах также растет», - сказал Тыну Тоомпарк.
Аналитик уверен, что выход на рынок более крупных арендодателей является важным признаком того, что в обществе происходят изменения, а владение жильем больше не является самоцелью: «Через десять лет людей, живущих в съемных квартирах, определенно будет больше, чем сегодня».
Район Мустамяэ стал одним из первых в Таллинне, где в 60-е годы были построены современные многоквартирные дома. Сегодня многие из этих зданий реновированы, но есть и дома, требующие срочного внимания. «Нацеленность Bonava на молодые семьи очень приветствуется, поскольку в Мустамяэ проживает 15 тысяч людей в возрасте 25–39 лет, которым нужно современное жилье», - сказал старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу.
Недавно торжественно открывшийся доходный дом Bonava в жилом микрорайоне Уус-Мустамяэ по адресу Айанди, 11 распахивает двери для новых жильцов уже с пятницы, 15 декабря. В общей сложности на бывшей территории садоводства Кадака уже построен полноценный жилой район с почти 700 квартирами, игровыми площадками, общественным садом и парком. В новом году, на следующем этапе застройки, будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу Айанди, 14, а также в наступающем году сдадут в эксплуатацию еще несколько зданий.