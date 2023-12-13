Цифровой хлам заполоняет шкафы. Чем он опасен?

Пожившие жизнь смартфоны, планшеты и громоздкие настольные компьютеры просто так не выкинешь в помойку, эти товары считаются опасными отходами. Но, увы, чаще всего в Эстонии такими мелочами особо не заморачиваются. По данным исследования Евростата, только 11,6% эстонских владельцев портативной электроники утилизируют свои старые настольные компьютеры, с ноутбуками и планшетами так поступают 8%, а утилизацией старых смартфонов озабочиваются лишь 6,5% сменивших гаджеты.