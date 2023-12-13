Мэрия: бюджет Таллинна сосредоточен на помощи горожанам

Приоритетом бюджета столицы на 2024 год в социальной сфере является обеспечение горожанам доступности необходимых услуг, социальное благополучие и возможности для активного участия в общественной жизни. Расходы на деятельность в социальной сфере запланированы в объеме 121,9 млн евро, а инвестиции - в объеме 9,7 млн евро. В сравнении с текущим годом расходы на деятельность возрастут на 22 процента, увеличатся пособия для пенсионеров и детей.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, на фоне постоянного удорожания жизни бюджет на будущий год ясно отражает рост числа нуждающихся в помощи.
«Объем социальных пособий в бюджете возрастет в общей сложности на 10 процентов. В приоритете - семьи с детьми и дети с особыми потребностями, а также уровень жизни взрослых людей с особыми потребностями и пожилых. Например, выплачиваемая раз в год надбавка к пенсии возрастет с нынешних 175 до 200 евро, - сказала Бешкина. - Таллинн продолжит выплачивать пособие к началу учебного года, для первоклассников его размер составит 320 евро, а для школьников со второго по двенадцатый класс выплата возрастет с 75 до 100 евро. На услугу опорного лица для детей, нуждающихся в помощи, запланировано 4,1 млн евро, что позволит повысить оплату труда опорного лица с 7 до 9 евро в час, чтобы улучшить доступность услуги. Также в новом году возрастет ставка пособия для детей с недостатком здоровья со 125 до 150 евро».
В качестве нового начинания в сотрудничестве с SA Lapse Heaolu Arengukeskus в Таллинне начнется создание сети общественных центров по профилактике и семейной работе Perepesa. Такие центры будут оказывать услуги семьям - начиная с этапа беременности и вплоть до достижения ребенком школьного возраста.
Первый такой центр планируется открыть в центре Таллинна на улице Асула, там будут предложены услуги для 400 семей. Также будут выделены дополнительные средства для проведения психологического консультирования для нуждающихся и малообеспеченных семей.
Бешкина отметила, что связанные с реформой в сфере попечения в бюджете на 2024 год запланировано 25,8 млн евро, что позволит предоставить услуги примерно для 2500 человек. «Для выполнения возложенных государством обязательств, связанных с реформой попечения, Таллинну в новом году не достает 5-6 млн евро государственного финансирования», - сказала Бешкина.
В качестве одной из важнейших инвестиций вице-мэр назвала строительство новой подразделении социального размещения в Ласнамяэ, также будет достроено новое здание Ласнамяэского социального центра.
Начнется строительство нового здания с услугами терапии для Таллиннского детского дома и парного дома для группы детского дома семейного типа. Начнется или продолжится проектирование нескольких зданий, включая новое здание опорного центра Käo в Ласнамяэ, дневной центр для людей с деменцией в Хааберсти, двухэтажное здание Таллиннского детского приюта, а также нового корпуса Таллиннского опорного центра Juks.
Также предусматриваются средства для строительства мансардного этажа Таллиннского семейного центра и улучшения общего состояния здания, а также улучшения доступности в городские учреждения.
На сферу здравоохранения планируется выделить 23,1 млн евро, а на инвестиции в этой сфере - 8,7 млн евро. Расходы на деятельность в сфере здравоохранения вырастут на 7 процентов по сравнению с 2023 годом. Одна из основных сфер деятельности - программа Planet Youth, направленная на уменьшение рискованного поведения детей и молодежи, а также на повышение благополучия, программа включает разработку плана деятельности и вмешательства в школах Таллинна, в основе лежит исландская модель профилактики.
Для увеличения скорости реагирования Таллиннской скорой помощи будет создана одна опорная станция в Ласнамяэ вместо прежних двух, что позволит увеличить число бригад скорой помощи и обеспечить лучшие условия командам. Также предусматриваются средства для инвестиций в Таллиннскую скорую помощь, включая приобретение медицинского оборудования.
В 2024 году планируется продолжить проектирование новой городской больницы. На основании коллективного договора медицинских работников в бюджете запланирован рост зарплат медсестер Ируского попечительского дома в размере до 10 процентов.
Бюджет Таллинна на 2024 год должен пройти утверждение горсобранием. Общий объем переданного в горсобрание проекта городского бюджета составляет 1,26 млрд евро, что на 79,5 млн или на 6,7 процентов больше, нежели уточненный бюджет Таллинна на 2023 год.