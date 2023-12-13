Мэрия: бюджет Таллинна сосредоточен на помощи горожанам

«Объем социальных пособий в бюджете возрастет в общей сложности на 10 процентов. В приоритете - семьи с детьми и дети с особыми потребностями, а также уровень жизни взрослых людей с особыми потребностями и пожилых. Например, выплачиваемая раз в год надбавка к пенсии возрастет с нынешних 175 до 200 евро, - сказала Бешкина. - Таллинн продолжит выплачивать пособие к началу учебного года, для первоклассников его размер составит 320 евро, а для школьников со второго по двенадцатый класс выплата возрастет с 75 до 100 евро. На услугу опорного лица для детей, нуждающихся в помощи, запланировано 4,1 млн евро, что позволит повысить оплату труда опорного лица с 7 до 9 евро в час, чтобы улучшить доступность услуги. Также в новом году возрастет ставка пособия для детей с недостатком здоровья со 125 до 150 евро».