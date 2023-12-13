«Начало конца ископаемого топлива». О чем договорились на климатическом саммите COP28

В тексте также нет упоминания о сокращении выбросов метана, которое было в предыдущих итоговых документах.

Соглашение не предусматривает поэтапного прекращения использования ископаемого топлива, как того хотели многие правительства. Это потребовало бы от стран постепенно снижать объемы его производства и использования, пока они не достигнут нулевого уровня. Соглашение, согласованное в Дубае, лишь призывает к «сокращению» того, насколько страна зависит от ископаемого топлива, не требуя при этом достижения нулевого показателя.

Одна из областей, где новое соглашение может существенно изменить ситуацию, по мнению экспертов, касается действий отдельных стран. Все они теперь обязаны представить более жесткие планы по сокращению выбросов углекислого газа к 2025 году.

«Начало конца ископаемого топлива»

Президент саммита Султан аль-Джабер, глава Национальной нефтяной компании ОАЭ, назвал документ историческим, отметив, что настоящим успехом будет его реализация.

«Мы - это то, что мы делаем, а не то, что мы говорим, - сказал аль-Джабер. - Мы должны предпринять необходимые шаги, чтобы превратить это соглашение в реальные действия».

«Нравится вам это или нет, но постепенный отказ от ископаемого топлива неизбежен. Будем надеяться, что он не наступит слишком поздно», - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Министр по энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Грэм Стюарт назвал принятое в Дубае соглашение началом конца эры ископаемого топлива.