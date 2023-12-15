ОТВЕЧАЕТ КАССА ЗДОРОВЬЯ ⟩ Эстонскую медицину ожидает коллапс? Что показывает новый портал пациента? Вакцина от коронавируса еще актуальна?

Я хочу напомнить, что сейчас эта мера действует только в отношени неработающих пенсионеров. Одно из предложений министра - это сделать похожую схему и для всех несовершеннолетних.

- И все-таки поясни, пожалуйста, вот существует кубышка в виде бюджета Кассы здоровья, куда стекаются деньги из социального налога. Из этой кубышки вы даете деньги на разные услуги. Например, сейчас есть план выделить деньги на лечение всех несовершеннолетних. Получается, что Рийна Сиккут сейчас говорит, что надо добавить государственных денег к другим государственным деньгам, потому что бюджет Кассы здоровья - это тоже государственные деньги…

- Да, абсолютно так.

- То есть она хочет найти где-то в госбюджете деньги и положить их в кубышку Кассы здоровья. Получается, это предложение, которое пока не имеет под собой источника денег, а просто речь идет о механическом перекладывании денег…

- Да, но тут надо понимать, что система здравоохранения сама в принципе должна стоять за то, чтобы она была достаточным образом профинансирована.

- То есть нужны новые источники?

- Нужны новые источники, но, как я уже говорил, социальный налог у нас сейчас точно такой же, какой он был в 1990-х годах. Вопрос к политикам - захотят ли они переделывать, захотят ли они переосмысливать всю систему социального налога. Условно говоря, захотят ли его приязывать, допустим, к алкоголю или табаку. Еще к каким-то товарам, которые вредят здоровью. Налог на сахар, или еще что-то, что напрямую поступало бы в Кассу здоровья. Также можно просто увеличить процент социального налога.

Касса здоровья не может политически диктовать, как решать этот вопрос; к сожалению, не может, или даже, скорее, к счастью. Если правительство договорится, что оно каким-то образом найдет средства для лечения каких-то застрахованных групп лиц, и под любым соусом сможет увеличить приток средств в бюджет Кассы здоровья, для нас это будет хорошо. Ведь наша главная функция состоит в том, чтобы у нас были средства для оплаты качественных медицинских услуг, оказываемых жителям Эстонии.

Текст является выдержкой из беседы. Полную версию интервью смотрите в видео.