Жители Эстонии все чаще платят с помощью телефона и смарт-часов

Жители страны все чаще платят за товары и услуги с помощью смартфонов.

Согласно данным исследования платежного поведения, проведенного Банком Эстонии, жители страны в основном совершают повседневные покупки в обычных магазинах. Доля онлайн-покупателей по сравнению с опросом двухлетней давности снизилась, при этом растет число тех, кто старается платить с помощью телефона и смарт-часов – таких уже 8%.