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Жители Эстонии все чаще платят с помощью телефона и смарт-часов

Кая Коовит
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Жители страны все чаще платят за товары и услуги с помощью смартфонов.
Жители страны все чаще платят за товары и услуги с помощью смартфонов. Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Согласно данным исследования платежного поведения, проведенного Банком Эстонии, жители страны в основном совершают повседневные покупки в обычных магазинах. Доля онлайн-покупателей по сравнению с опросом двухлетней давности снизилась, при этом растет число тех, кто старается платить с помощью телефона и смарт-часов – таких уже 8%.

88% респондентов совершают ежедневные покупки лично, в привычных торговых точках. Доля респондентов, делающих заказы преимущественно онлайн, за последние пару лет упала до 3%.

Во время предыдущего опроса Банка Эстонии в 2021 году, когда действовали коронавирусные ограничения, в обычных магазинах товары покупали 84% участников исследования.

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