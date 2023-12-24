Что будем праздновать ⟩ Европейское, а не «католическое»!

В 2021 году козел из Евле снова ненароком погорел. Фото: Mats Astrand / AFP / Scanpix

Подмена древнего новым – совсем не повод обижаться и разочаровываться. Современный человек либо принимает правила игры, либо ищет последнюю правду, не получает ее и страшно раздражается. Уж лучше принять правила. Наш мир пытается сделать праздники увлекательными – это позволяет людям развлечься и заработать друг на друге. Обменом товарами или товаров на деньги люди занимаются очень и очень долго, а праздник – это время, когда интенсивность обмена резко повышается.

В «Очерке о даре» французский классик антропологии Марсель Мосс говорит, что обмен – это единственная категория, которая по-настоящему объединяет все древние общества. Ритуалы могут разниться у граничащих народов и обнаруживать неожиданные сходства в разных концах мира. Универсальны только обмен и дар. Важное открытие, которое сделал Мосс, заключается в том, что так называемые «утилитарные» отношения, якобы лежащие в основе буржуазной полезности, опровергаются древними практиками. Люди не просто готовы совершать бесполезные действия, но время от времени обязаны это делать.