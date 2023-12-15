ИНТЕРВЬЮ ⟩ Глава Таллиннского горсобрания: покончим с эстоно-русской сегрегацией; с центристами конфликта нет

– Это действительно очень сложный процесс, и нехватка учителей является проблемой по всей стране. С этим, по-моему, вообще нет смысла спорить. Но мы, на самом деле, уже в конце этого года предоставили небольшую сумму для перехода на эстоноязычное образование в рамках дополнительного бюджета, а в бюджете следующего года на это выделяется 8,8 миллиона. Наша цель была в том, чтобы мы не записывали эту сумму, просто основываясь на своих ощущениях, а чтобы были определены цифры, потребности, а также составлен план, как перейти на это эстоноязычное обучение. Я думаю, что в итоге план перехода получился амбициозным. Социал-демократы этому рады, но сказать, что этот процесс будет легким, я точно не могу. Не могу. Есть одна проблема: город и государство здесь недостаточно сотрудничают. Скорее, они пытаются создать впечатление, что это либо только задача местного самоуправления, либо только задача государства. Нет это не так. На самом деле, это общая проблема, которую мы все должны решить.