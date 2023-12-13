Государственный заказ стоимостью несколько миллионов евро ищет специалиста в сфере здравоохранения

Фонд предпринимательства и инноваций и программа Startup Estonia ищут государственного разработчика в области медицинских технологий и услуг, задача которого - стимулировать инновации в здравоохранении и возглавить развитие этой области в течение следующих четырех лет. Общий объем закупки составляет 2,36 миллиона евро плюс НДС. По итогам будет подписан рамочный договор с одним поставщиком, срок деятельности составляет 48 месяцев.

Руководитель направления медицинских технологий и услуг Фонда предпринимательства и инноваций Кристина Сепп сообщила, что в рамках тендера ищется партнер по сотрудничеству, который поможет создать операционную модель медицинских технологий, которая поддержит создание инновационной культуры и внедрение новых решений в здравоохранении. «За последние двадцать лет ожидаемая продолжительность жизни эстонцев увеличилась, из них около 70 процентов приходится на здоровые годы. Поэтому важно разрабатывать лучшие, более доступные и более персонализированные решения, касающиеся здоровья человека и общества, в сотрудничестве с наукой и стартапами, которые предлагают бизнес-возможности для компаний», - добавила Сепп.