Фонд предпринимательства и инноваций и программа Startup Estonia ищут разработчика в сфере здравоохранения за несколько миллионов евро.
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Государственный заказ стоимостью несколько миллионов евро ищет специалиста в сфере здравоохранения
Фонд предпринимательства и инноваций и программа Startup Estonia ищут государственного разработчика в области медицинских технологий и услуг, задача которого - стимулировать инновации в здравоохранении и возглавить развитие этой области в течение следующих четырех лет. Общий объем закупки составляет 2,36 миллиона евро плюс НДС. По итогам будет подписан рамочный договор с одним поставщиком, срок деятельности составляет 48 месяцев.