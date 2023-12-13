Министерство климата планирует заплатить 200 000 евро за коммуникационную услугу

Целью объявленного во вторник тендера является поиск партнера по коммуникационным услугам, который распланирует и осуществит коммуникационную деятельность в области возобновляемых источников энергии.

Ориентировочная стоимость тендера составляет 200 000 евро, к которым добавится налог с оборота. Договор будет заключен сроком на три года.

Руководительница отдела по связям с общественностью Министерства климата Кадри Пеэтерсоо, объясняя необходимость такой услуги, сказала ERR, что Эстония поставила перед собой цель, чтобы в 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия производилась из возобновляемых источников. Кроме того, правительство поставило перед Эстонией цель стать страной-экспортером возобновляемой энергии.

«Переход на возобновляемые источники энергии требует сбора больших объемов информации и готовности предоставлять информацию общественности, а также - хорошо продуманных процедур обмена информацией и вовлеченности», - сказала Пеэтерсоо.

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