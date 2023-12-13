Из-за отключений электроэнергии жительнице Эстонии грозила смерть от удушья

Вяйно Виидебаум живет примерно в десяти километрах от Вильянди. Там же находится и его сестра, жизнь которой поддерживается с помощью дыхательного аппарата. Женщина с заболеванием легких получает кислород с помощью устройства, работающего на электричестве, однако с электричеством сейчас в Вильяндимаа большие проблемы.
Когда 12 декабря в его родной деревне, уже погрузившейся во тьму, пропало электричество, встревоженный Вийдебаум стал звонить в волостную управу Вильянди, чтобы попросить электрогенератор.