Из-за отключений электроэнергии жительнице Эстонии грозила смерть от удушья

Вяйно Виидебаум живет примерно в десяти километрах от Вильянди. Там же находится и его сестра, жизнь которой поддерживается с помощью дыхательного аппарата. Женщина с заболеванием легких получает кислород с помощью устройства, работающего на электричестве, однако с электричеством сейчас в Вильяндимаа большие проблемы.