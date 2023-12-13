Работники цифровых платформ наконец-то получат справедливые условия труда

Директива упрощает определение и использование статуса занятости и связанных с ним прав, обязанностей и льгот людей, работающих через цифровые рабочие платформы, соответствующие фактическим условиям работы. Если платформа соответствует хотя бы двум из установленных критериев, она считается работодателем и предполагается, что между цифровой рабочей платформой и работником существуют трудовые отношения.