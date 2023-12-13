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Работники цифровых платформ наконец-то получат справедливые условия труда

BNS
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Европейский парламент и государства-члены в среду достигли соглашения о принятии директивы, которая гарантирует защиту трудовых прав и предоставление социальных льгот людям, работающим через цифровые рабочие платформы.

Директива упрощает определение и использование статуса занятости и связанных с ним прав, обязанностей и льгот людей, работающих через цифровые рабочие платформы, соответствующие фактическим условиям работы. Если платформа соответствует хотя бы двум из установленных критериев, она считается работодателем и предполагается, что между цифровой рабочей платформой и работником существуют трудовые отношения.

«Цифровые платформы играют важную роль в нашей экономике, поскольку они способствуют инновациям и предлагают ценные возможности трудоустройства. Однако эти возможности должны сопровождаться справедливыми условиями труда и сильной социальной защитой сотрудников. Сегодняшнее соглашение позволяет цифровым платформам расти и защищать права своих сотрудников, чтобы в конечном итоге выиграли все», - сказал исполнительный вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.

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