EKRE проявила готовность частично отказаться от тактики обструкционизма

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, Консервативная народная партия Эстонии всегда вела обструкцию в Рийгикогу только с одной целью - оказать давление на правящую коалицию, чтобы та отказалась от силовой политики и учитывала мнение оппозиционных партий и их избирателей.

«Мы сможем изменить подход к работе, если увидим, что в коалиции есть искреннее желание считаться с нами и с народом, который нас избрал. В комиссии по культуре и комиссии по конституционным вопросам мы готовы отказаться от нескольких обструкционистских проектов и ряда поправок, чтобы убедиться в искренности коалиции», - сказал Хельме.

По словам Хельме, снятие обструкции поможет ускорить рассмотрение нескольких законопроектов, связанных с помощью Украине.

«Мы готовы поддержать два из четырех правительственных законопроектов, связанных с Украиной. Первый обяжет Эстонию участвовать в покрытии процентных расходов по кредиту Украине, а второй позволит эстонским компаниям продолжать делать безналоговые пожертвования в поддержку Украины», - пояснил Хельме.

«Однако наше условие - отказ коалиции от двух других законопроектов, первый из которых переводит десять миллионов евро эстонских налогоплательщиков не в Украину, а в венчурный фонд, а второй - увеличивает участие Эстонии в Банке развития Совета Европы почти на десять миллионов евро. Для нас неприемлемо, что под лозунгом помощи Украине проводится политика, направленная на другие цели. Мы ждем от коалиционных партий решения, которое позволило бы предпринять конструктивные шаги», - добавил лидер EKRE.