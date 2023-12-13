Из-за обильного снегопада обесточено почти 9000 домохозяйств

Продолжающийся сильный снегопад вызвал обширные и повторяющиеся отключения электроэнергии во многих частях материковой Эстонии. Наибольшие повреждения зарегистрированы в Юго-Восточной Эстонии, а также в Харьюмаа, Рапламаа и Вильяндимаа.

Кризисная комиссия Elektrilevi работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение населения. «Сегодня мы находимся в ситуации, где обширные отключения электричества продолжаются уже более двух недель и до тех пор, пока деревья будут падать на линии электропередач, к сожалению, будут продолжаться и отключения. Более 20 000 километров линий электропередач проходят через лесные массивы и тем самым подвержены риску аварий, связанных с деревьями. Выпавший за последние недели снег сделал деревья и ветки настолько тяжелыми, что они постоянно падают на линии и приводят к повторяющимся авариям на одной и той же линии», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

По словам Хярма, более 200 человек в две смены работают над устранением неисправностей. «Мы задействовали помощь из Латвии, отправили вертолет удалять опасные ветки, привлекли дополнительные силы для устранения деревьев и помощь со стороны Спасательного департамента в виде тяжелой техники. Сегодня мы можем обещать, что в течение 72 часов устраним повреждения среднего напряжения в Вильянди, Валга, Выру и Пылва, а также в Косе, Куусалу и Локса. В других регионах устранение сегодняшних повреждений среднего напряжения займет до 48 часов. Мы параллельно ликвидируем аварии в сети низкого напряжения, но ликвидация последних аварий может продлиться до конца недели», - объяснил он.

В первую очередь подачу электричества возвращают оказывающим жизненно важные услуги учреждениям вроде больниц и домов призрения, затем предприятиям водоснабжения, детским садам и регионов с высоким числом клиентов. Каждому клиенту отправляют персональное оповещение, когда начинается работа в его регионе. Elektrilevi также посылает оповещение о том, что авария ликвидирована и подача электричества, по данным Elektrilevi, возобновлена.

Карту отключений можно найти на сайте Elektrilevi.