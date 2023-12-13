Подсудимый, принудивший к сексуальной связи ребенка, был признан виновным

Среди прочего, совершеннолетнего Сергея* обвинили в соблазнении ребенка до 14 лет, а также в изготовлении и распространении детской порнографии. В приговоре сказано, что мужчина сам фотографировал свою жертву. Подсудимый и жертва не имели родственных связей. Более точные обстоятельства дела не могут быть раскрыты.

Суд признал Сергея виновным по всем предъявленным ему обвинениям и приговорил его к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы, который он не должен будет отбывать в исправительной колонии, если в течение четырех лет и одного месяца он выполнит все требования суда.

Это означает, что Сергей должен посещать инспектора по уголовному надзору, принять участие в социальной программе, а также суд запретил ему общаться с потерпевшим ребенком.

*Имя Сергея изменено в целях защиты жертвы.