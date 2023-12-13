В Армении открыли представительство Eesti Pagulasabi для беженцев из Нагорного Карабаха

По словам заведующего Советом помощи беженцам Ээро Янсона, решение отправить представительство в Армении родилось еще в начале лета, когда стало ясно, что вскоре начнется новый кризис.

«Мы сосредоточены на беженцах, сбежавших из Нагорного Карабаха, но и на людях, которые прибыли в Армению из других стран и нуждаются в защите. Сейчас мы приступаем к покрытию острых гуманитарных потребностей финансовой помощью, но на следующий год планируем более долгосрочные вмешательства, которые помогли бы людям вновь построить жизнь», - сказал Янсон.

Совет помощи беженцам приступает к оказанию гуманитарной помощи на севере Армении, в Лорийской и Ширакской области, где 200 пожилых беженцев будут при поддержке эстонского государства получать многоцелевую финансовую помощь в размере около 115 евро на человека в месяц. На следующий год запланирована поддерживающая деятельность, в том числе дотации в сфере сельского хозяйства и по созданию малых предприятий. Раздача гуманитарной помощи на месте организована командой Совета помощи беженцам в сотрудничестве с местными организациями.

С 19 сентября в Армению прибыло более 101 800 человек, покинувших Нагорный Карабах. Кроме того, в Армении находится более 30 000 человек, сбежавших из Нагорного Карабаха после конфликта 2020 года, и около 4000 нуждающихся в защите человек из других стран.