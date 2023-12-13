«Было бы хорошо, если бы он убил его». Рамзан Кадыров – об избиении его сыном обвиняемого в сожжении Корана

«Наказывать? За что наказывать? За то, что он агента избил? Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте. У меня одно желание, когда я вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они понесли наказание», - заявил Кадыров во фрагменте эфира, опубликованного Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Кадыров сказал, что считает поступок сына правильным. При этом он добавил, что изначально думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. «Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме», - цитирует «Чечня сегодня» слова Кадырова.

Глава Чечни также отметил, что видит комментарии в соцсетях, посвященные многочисленным награждениям его сына. «В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет», - заключил Кадыров (цитата по ТАСС).

Помимо этого, глава Чечни заявил, что не верит в раскаяние Журавеля. «Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может принять ислам и стать лучшим мусульманином. Если человек искренне извинился, мы готовы простить его. А так, я не видел искренности в его глазах», - цитирует Кадырова «Грозный-информ».

В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам Кадыров избивает в СИЗО арестованного Никиту Журавеля. Глава Чечни тогда заявил, что гордится сыном. С тех пор Адаму Кадырову присвоили шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Кроме того, в ноябре сын Кадырова, которому в том же месяце исполнилось 16 лет, стал куратором батальона имени шейха Мансура. Российские правоохранительные органы на избиение Журавеля так и не отреагировали.