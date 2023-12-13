Перейти реку не удалось: в Тарту утонула женщина

По словам представителя Спасательного департаменте, о происшествии мало что известно. По предварительной информации, мужчина и женщина собирались переправиться через реку пешком, но провалились под лед.

В 16:41 в Центр тревоги помощи позвонил человек, услышавший крики о помощи на мосту Сыпрузе.

Когда спасатели прибыли на место, мужчина находился примерно в 20 метрах от берега, его удалось спасти. По его словам, женщина, которая решила переправиться через реку вместе с ним, ушла под лед 15 минут назад.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, он не знает ни возраста спасенного мужчины, ни возраста утонувшей женщины.