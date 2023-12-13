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ВИДЕО ⟩ Ситуация на дорогах в недавно открывшемся центре Таллинна поражает полицию

Брита-Мария Алас Мадис Вельтман
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Перекресток Нарвского шоссе и улицы Пронкси.
Перекресток Нарвского шоссе и улицы Пронкси. Фото: Кадр из видео

Движение на вновь открывшемся перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси своими многочисленными нарушениями напоминает былые времена - когда вместо двух полос на этих улицах было по четыре. В полиции заявили, что увиденное их шокировало, но, к сожалению, такова реальность.

В прошлом году Postimees следил за движением на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа, а в этом году сосредоточился на центре Таллинна, который долгое время был перекрыт. Трудно предположить, сколько людей не знают о правилах дорожного движения или сознательно их игнорируют, однако за короткий промежуток времени в этом месте происходит масса нарушений.

За прошедшие годы движение на Нарвском шоссе неоднократно менялось. До 2012 года проехать на автомобиле в направлении центра города можно было по четырем полосам, но позже одну из полос отдали под общественный транспорт. Сегодня от четырех полос осталась лишь одна, рядом с которой расположены полосы для общественного транспорта и пешеходов.

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