ВИДЕО ⟩ Ситуация на дорогах в недавно открывшемся центре Таллинна поражает полицию

В прошлом году Postimees следил за движением на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа, а в этом году сосредоточился на центре Таллинна, который долгое время был перекрыт. Трудно предположить, сколько людей не знают о правилах дорожного движения или сознательно их игнорируют, однако за короткий промежуток времени в этом месте происходит масса нарушений.