РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Выставка сексотерапевта создает оазисы для тела и души

Это заставило меня немного вздохнуть, и, не желая, чтобы комментарии испортили мне просмотр произведения, я встала и отошла от группы, чтобы посмотреть. Отсюда и метафора про оазис для этого произведения, ведь для меня это видео – хороший безопасный оазис, при просмотре которого можно убежать от мира.