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РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Выставка сексотерапевта создает оазисы для тела и души

Йоханна Йолен Кузьменко
, искусствовед
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Мелани Бонахо. «Когда тело говорит да». 2022 год. Стоп-кадр из видео. Инсталляция в сотрудничестве с Тео Демансом по заказу Фонда Мондриана. С разрешения автора и AKINCI.
Мелани Бонахо. «Когда тело говорит да». 2022 год. Стоп-кадр из видео. Инсталляция в сотрудничестве с Тео Демансом по заказу Фонда Мондриана. С разрешения автора и AKINCI. Фото: Repro/Kumu

Когда в КуМу открылась выставка голландской художницы Мелани Бонахо «Когда тело говорит Да+», группа пожилых людей ринулась посмотреть основную работу, а один мужчина прокомментировал видео в стиле «Что это за мохнатые и пернатые?»

Это заставило меня немного вздохнуть, и, не желая, чтобы комментарии испортили мне просмотр произведения, я встала и отошла от группы, чтобы посмотреть. Отсюда и метафора про оазис для этого произведения, ведь для меня это видео – хороший безопасный оазис, при просмотре которого можно убежать от мира.

Точнее сказать, мне бы очень хотелось жить в том мире, который показан на видео, но, к сожалению, реальной жизни до него еще многие мили. Глядя на работу «Мое тело говорит Да», можно спокойно задуматься, почему она действует как бальзам на мою душу, но заставляет нервничать других.

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