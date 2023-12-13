Таллинн будет выплачивать зарплату учителям и в течение забастовки, но лишь при выполнении условий

Во время забастовки учителей, которая начнется 22 января, педагоги останутся без привычной заработной платы. Вознаграждением может стать субсидия из забастовочного фонда, пишет Rus.ERR.
Председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри не раскрыл размер забастовочного фонда и сколько учителей могли бы получать из него зарплату во время забастовки, сообщила в среду «Актуальная камера».
Власти Таллинна заверяют, что со своей стороны продолжат платить зарплату бастующим педагогам школ и детских садов, но при выполнении некоторых условий.
«Естественно, у нас есть свои условия: в школе должна быть обеспечена альтернативная деятельность для учеников начальных классов, а в детских садах должны быть открыты дежурные группы», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.