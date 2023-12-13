Таллинн будет выплачивать зарплату учителям и в течение забастовки, но лишь при выполнении условий

Председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри не раскрыл размер забастовочного фонда и сколько учителей могли бы получать из него зарплату во время забастовки, сообщила в среду «Актуальная камера».

Власти Таллинна заверяют, что со своей стороны продолжат платить зарплату бастующим педагогам школ и детских садов, но при выполнении некоторых условий.

«Естественно, у нас есть свои условия: в школе должна быть обеспечена альтернативная деятельность для учеников начальных классов, а в детских садах должны быть открыты дежурные группы», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.