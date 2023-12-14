«Новости в 7» за 13 декабря: новый онлайн-портал для пациентов terviseportaal.ee, помогут ли ИТ и ИИ вывести из кризиса И-В, рецепт и секреты настоящего штоллена и как попасть в сказку хотя бы на денёк

Сегодня в выпуске:

- Касса здоровья запустила новый информационный онлайн-портал для пациентов. В чем причины обновления и чем он отличается от прежней электронной среды Digilugu?

- Это важно: петицию Центристской партии об отставке Каи Каллас подписали почти 30 тысяч человек; со следующего года у многих строительных рабочих должна быть карта учета рабочего времени

- Смогут ли инфотехнологии и искусственный интеллект заменить собой традиционные отрасли промышленности в Ида-Вирумаа - выяснял наш специальный корреспондент, посетивший международную конференцию для создателей стартапов

- Марципан, цукаты, изюм, орехи, засахаренные фрукты, пряности и пропитка из рома. Таковы ингредиенты штоллена, самого вкусного рождественского кекса, который может и должен храниться целый год. Секреты его приготовления - в сюжете нажей съёмочной группы

- Это интересно: Таллинн планирует пустить ночные автобусы в Пирита и Нымме; в США инженер создал сани Санта-Клауса с реактивным двигателем; медведь «подрезал» спортсменов на горнолыжной трассе

- Наша корреспондент побывала в волшебной Нарнии. Чем занимались гости разного возраста в Магическом лесу на хуторе, что там можно было увидеть и попробовать - в репортаже «Новостей в семь».

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 13 декабря.