«Обычная торговля». Как ФБР ловит российских бизнесменов, которые обходят санкции

Для многих из них арест Марченко оказался неожиданным. «Вот продавай после этого творожок», - пошутил один из участников популярной в телеграме русскоязычной группы «Гонконгский чат».

Foodshop был для Марченко просто хобби, рассказывает Би-би-си приятельница семьи, попросившая об анонимности. Основной бизнес предпринимателя - продажа электроники в Китае и Гонконге.

Кроме того, Марченко, по ее словам, помогал переводить деньги в Россию и обратно - это стало сложно после ухода из страны международных платежных систем и введения санкций против российских банков.

«Про какие-то другие подробности его дел - в том числе о том, что он пытается возить что-то из США в РФ в обход санкций - я не знала. И думаю, большинство из нас не знали», — рассказывает женщина.

«Обычные люди занимались обычной торговлей, для чего собственно Гонконг и был построен. Оказалось, свобода торговли - теперь преступление», - описывает семью Марченко их знакомый Олег Залесов.

В переписке с Би-би-си он рассказывает, что Марченко с 90-х был одним из лучших оптовиков компьютерной техники в России. Залесов описывает Марченко как очень активного предпринимателя, которого легко было заинтересовать новым направлением бизнеса, и который «очень щепетилен в отношении своей деловой репутации».

В «нулевых» тридцатилетний Марченко жил в Москве и продавал электронику с доставкой в несколько стран - Россию, Беларусь, Украину и Казахстан.