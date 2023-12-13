«Обычная торговля». Как ФБР ловит российских бизнесменов, которые обходят санкции

В сентябре на островах Фиджи агенты ФБР задержали 50-летнего россиянина Максима Марченко, который давно жил в Гонконге. Его обвиняют в контрабанде американских технологий в Россию и отмывании денег. Русская служба Би-би-си на примере Марченко рассказывает, как спецслужбы США ловят российских бизнесменов, чтобы остановить поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы для войны.
«Вы можете отправить посылку по низкой стоимости через [почтовую службу] USPS? Сделать стоимость ниже 2500 долларов США?», - примерно 14 августа спрашивал предприниматель Максим Марченко у американского поставщика электроники.
«Товар на более миллиона долларов. Вы уверены, что это хорошая идея?» - недоумевал «поставщик».
«Меньше рисков. Сделать раньше, разделить на несколько посылок», — объяснял российский предприниматель своему не очень сообразительному «бизнес-партнеру».
Скорее всего, Марченко имел в виду дробление стоимости, чтобы не отчитываться перед американской таможней и пограничниками - компании не обязаны сообщать им о месте назначения товара, если сумма ниже этой отметки.
Собеседники в итоге договорились о встрече на островах Фиджи. 14 сентября Марченко вылетел туда из Гонконга вместе со своей женой Дианой Изуткиной. Помимо встречи с партнерами супруги планировали еще и рыбалку.
Но деловая встреча оказалась операцией ФБР и обернулась задержанием Марченко и Изуткиной.
«Когда переговоры закончились, наш собеседник отлучился якобы в гостиничный номер, а нас внезапно окружили фиджийцы. Они сказали, что задерживают нас, вручили по два листа бумаги розового и зеленого цвета, не дали прочитать, что там написано, и сразу заковали меня и мужа в наручники», - вспоминала Изуткина сентябрьские события в беседе с российским пропагандистским каналом RT.
В обвинительных документах федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс подтверждает, что 17 сентября Марченко встречался со спецагентом под прикрытием - тот изображал представителя американской компании по продаже электроники.
Марченко должен был забрать у него две с половиной тысячи микродисплеев - более того, предприниматель их уже оплатил, но полгода не мог забрать.
Поставку «задерживало» Министерство торговли США из опасений, что товары будут перенаправлены в Россию.
Такие дисплеи используются в оружейных прицелах и приборах ночного видения - крупную партию этих приборов Китай поставил России в 2022 году.
Марченко заверял своего «партнера», что дисплеи не собираются отправлять в Украину. Но оговорился, что у него есть лазер на случай, если нужно удалить серийные номера - так вычислить производителя будет невозможно.
Американские власти обвиняют Марченко в том, что он входил в группу российских предпринимателей, которые с помощью сети подставных компаний закупали и оплачивали в США подсанкционную электронику.
После задержания Марченко с женой отвезли в аэропорт. Там в кабинет к ним зашли два агента ФБР - Джейсон Вэйк и «женщина Оксана». Они сообщили, что собираются экстрадировать Марченко в США, а Изуткину оставят в тюрьме на Фиджи. Все эти подробности жена предпринимателя рассказывала RT. На сообщения Би-би-си Изуткина не ответила.
18 сентября, на следующий день после ареста на Фиджи, у Марченко был суд в Нью-Йорке, после чего он оказался в тюрьме округа Уэстчестер.
Изуткина просидела в фиджийской тюрьме еще три дня. 21 сентября ее отпустили в Гонконг к сыновьям - одному 14, другому 12 лет.
«Около 20 лет мой муж занимается торговыми поставками электронных компонентов. Он обычный предприниматель, ничего не нарушал, торговлей какой-либо запрещенной продукцией не занимался», - цитирует RT Изуткину.
Согласно документам следствия, после ареста Марченко признался, что закупал товары в США вместе с двумя другими подозреваемыми, встречался с одним из них в России, получал оттуда деньги и более половины его бизнеса связаны с российскими компаниями.
За два года войны в Украине Министерство юстиции США сообщало об арестах не менее 13 россиян по подозрению в контрабанде американской электроники в Россию.
«Это самый случайный набор людей, потому что мы видим, что это миллиардные обороты, сотни миллиардов. Существуют более масштабные и хитроумные сети, в которых задействованы не три человека, как в схеме с Марченко, а десятки людей, крупные компании», - считает глава «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов (он внесен в список «иноагентов», а организация признана нежелательной в России и также «иноагентом»).
Шуманов исследует коррупцию и нарушения западных санкций во время войны. Он называет аресты предпринимателей в США и ЕС и внесение их в санкционные списки «макушкой елки» - Марченко оказался одним из таких бизнесменов.
История Марченко показательна: на его примере видно, как сложно американским правоохранительным органам найти тех, кто обходит санкции.
Эмигрант с опытом
В Гонконге Марченко был известен не как поставщик запрещенных товаров в Россию, а как владелец Foodshop, местного магазина с литовскими, польскими, белорусскими и грузинскими продуктами. Магазин после ареста владельца закрылся, но до этого был известен среди русскоязычных эмигрантов в Гонконге.
Для многих из них арест Марченко оказался неожиданным. «Вот продавай после этого творожок», - пошутил один из участников популярной в телеграме русскоязычной группы «Гонконгский чат».
Foodshop был для Марченко просто хобби, рассказывает Би-би-си приятельница семьи, попросившая об анонимности. Основной бизнес предпринимателя - продажа электроники в Китае и Гонконге.
Кроме того, Марченко, по ее словам, помогал переводить деньги в Россию и обратно - это стало сложно после ухода из страны международных платежных систем и введения санкций против российских банков.
«Про какие-то другие подробности его дел - в том числе о том, что он пытается возить что-то из США в РФ в обход санкций - я не знала. И думаю, большинство из нас не знали», — рассказывает женщина.
«Обычные люди занимались обычной торговлей, для чего собственно Гонконг и был построен. Оказалось, свобода торговли - теперь преступление», - описывает семью Марченко их знакомый Олег Залесов.
В переписке с Би-би-си он рассказывает, что Марченко с 90-х был одним из лучших оптовиков компьютерной техники в России. Залесов описывает Марченко как очень активного предпринимателя, которого легко было заинтересовать новым направлением бизнеса, и который «очень щепетилен в отношении своей деловой репутации».
В «нулевых» тридцатилетний Марченко жил в Москве и продавал электронику с доставкой в несколько стран - Россию, Беларусь, Украину и Казахстан.
В магазине предпринимателя Mobilz можно было купить мобильные телефоны Motorola и Alcatel с монохромными экранами. Он продавал и «прошивки» - раньше телефоны не обновлялись автоматически и на перепродаже обновлений можно было заработать.
Затем Марченко уехал в Китай, рассказывает его знакомый. Там мужчина познакомился со своей будущей женой Дианой Изуткиной. В 2006 году они поженились в городе Шэньчжэнь. В Китае предприниматель продолжил торговать электроникой.
Изуткина тоже, судя по всему, имела к такой торговле отношение. До отъезда в Китай она жила и работала в подмосковном Зеленограде. Среди ее работодателей, по данным «Трансперенси Интернешнл - Россия», были и российские производители электроники - например, компания «Юник Ай Сиз», НПК «Оптолинк» и Московский институт электронной техники.
В 2008 году в Шэньчжэне у Марченко и Изуткиной родился старший сын Кирилл, у него китайское гражданство. В том же году предприниматель основал компанию Neway Technologies Ltd.
На сайте Neway говорится, что она работает с китайскими, тайваньскими, американскими и немецкими компаниями. Вместо мобильных телефонов Марченко теперь рекламировал электронные компоненты для систем водоснабжения и газификации.
Бизнес Марченко постепенно разрастался. Он зарегистрировал еще четыре компании - RG Solutions Ltd и SSP Ltd для продажи электроники, ювелирную компанию и онлайн-магазин Namfleg, и тот самый магазин продуктов Foodshop.
Все они зарегистрированы в одном и том же офисе бизнес-центра Celebrity Commercial Centre в Гонконге.
О политических взглядах Марченко можно судить по его подпискам в телеграме. Он интересовался «русской идеей» (концепция того, что русский народ имеет свое особое предназначение и призвание в мире - прим. Би-би-си), а в марте 2022 года добавился в чат российского «военкора» Бориса Рожина, известного как Colonelcassad - это популярный пропагандистский канал с почти миллионной аудиторией, который поддерживает войну с Украиной.
Сеть компаний
По делу Марченко проходят еще два россиянина, чьи имена не раскрываются. В документах американских властей отмечается, что отношения подозреваемых начались еще до войны - всех троих обвиняют в нарушении американских законов и обмане государственных органов США, включая Министерство торговли и таможню.
В сети юрлиц, которые они использовали, как минимум пять гонконгских компаний - Alice Components, RG Solution, SSP Ltd, Namfleg и Neway Technologies. Входили в сеть и несколько российских фирм, некоторые из которых уже ликвидированы.
Один из сообщников Марченко, следует из американских документов, - совладелец и генеральный директор петербургской компании «НПЦ "Топаз"», которая занимается оптовой торговлей электроникой. В российской базе данных «Спарк» указано, что ее основной владелец и директор - Алексей Фролов.
В российской базе данных «Спарк» указано, что ее основной владелец и директор - Алексей Фролов.
Он также владеет четвертью другой компании - «НПЦ "Гранат"», которая, согласно американским документам, внесена в санкционный список США из-за сотрудничества с российским военным сектором.
Правда, власти США могли допустить ошибку. В «Спарке» можно найти несколько компаний с названием «Гранат». Фролов владеет той, которая занимается туристическим бизнесом, а к «НПЦ "Гранат"» из санкционных спискаов, возможно, отношения не имеет.
Зато к подсанкционному «НПЦ "Гранат"» имеет отношение Марченко - в 2016 году предприниматель там работал или просто числился, утверждает Шуманов из «Трансперенси Интернешнл - Россия». Об этой связи говорится и в американском обвинительном заключении.
О втором компаньоне Марченко известно меньше. Спецагент Вэйк упоминает, что это сотрудник петербургской компании «Инфотехника» - она торговала электроникой. Компанию закрыли в августе этого года.
По версии следствия, «Инфотехника» связана с компанией «НПО Электронные системы», у них один физический адрес в Санкт-Петербурге по данным системы «Спарк».
Бюро промышленности и безопасности США добавило «НПО Электронные системы» в список организаций, которые поддерживают военно-промышленный сектор РФ.
ФБР доказывает связи компаний с помощью разных инструментов. Например, спецагент Вэйк утверждает, что «Инфотехника» пользовалась общим IP-адресом и номером телефона с компанией Фролова «Топаз».
Таким образом, следствие делает выводы, что российские компаньоны Марченко связаны с российским ВПК, а следовательно и Марченко тоже – через его гонконгские компании электроника могла поставляться в подсанкционные российские компании для поддержки войны.
Судя по многочисленным расследованиям СМИ, именно так и устроены серые поставки в Россию подсакнционных товаров: люди, которые занимаются этим, создают целые сети юридических лиц. В сложных цепочках в итоге теряется и конечный пункт назначения - далеко не всегда ясно, идут ли товары в Россию или нет.
Через компании в Китае, Гонконге, ОАЭ, Турции в Россию после начала войны ввезли микрочипы, ноутбуки, смартфоны и запчасти для гражданской авиации более чем на миллиард долларов, писало издание «Верстка» этим летом.
Сложные схемы помогли британской компании, зарегистрированной на граждан Украины, отправить через Китай в Россию товары, включая электронные компоненты, на 1,2 млрд долларов в обход санкций.
В деле Марченко цифры гораздо скромнее, речь идет об обороте около полутора миллиона долларов - сколько на этом заработал Марченко и другие фигуранты дела, не ясно.
Зачем нужна эта сеть компаний?
Нападение России на Украину должно было свести на нет сотрудничество крупного американского производителя электроники eMagin и петербургской компании «Радиофид Системы».
Последняя закупала у американцев электронику и продавала ее внутри России. Среди клиентов были Сбербанк, МВД и МЧС.
С 2017 года с этой компаний, согласно американским властям, сотрудничал и Марченко.
Сейчас eMagin поставляет электронику американской армии, например, в прошлом году она заключила контракт на 2,5 миллиона долларов на поставку микродисплеев, которые военные могут использовать в системах дополненной реальности.
Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину eMagin сообщила сотрудникам во внутреннеq рассылке, что не поддерживает войну и больше не будет продавать микродисплеи в Россию.
Примерно в мае 2022 года, следует из обвинительного заключения, на запрос сотрудника «Радиофид Системы» менеджер eMagin ответил, что необходимо дождаться разрешения ситуации, прежде чем компания снова отправит свои микродисплеи в Россию.
В конце марта 2022 года у eMagin появился новый покупатель. В компанию написала менеджер «Эми Чан» из гонконгской компании Alice Components - это компания из сети Марченко и его партнеров. Менеджер интересовалась покупкой пяти тысяч микродисплеев.
«Чан» писала, что товар предназначен для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований и отправится в Китай, Гонконг, Малайзию и Европу.
Но спецагент Вэйк рассказывает, что по IP адресам, перепискам и телефонному номеру определил, что «Чан» и сообщник Марченко из «Инфотехники» - один и тот же человек, а запрос он делал по заказу «Радиофид Систем».
По таможенным выпискам видно, что в течение прошлого года «Радиофид Системы» получали микросхемы от трех компаний Марченко, которые ФБР считает подставными - Alice Components, RG Solutions и SSP Ltd.
С марта 2022 года по июль 2023 RG Solutions Ltd ввезла в Россию товаров на 22 млн долларов, из них микродисплеев на 4,4 млн долларов и микросхем - почти на 6 млн долларов, узнали журналисты издания The Insider (российский Минюст считает его «иноагентом», а Генпрокуратура назвала «нежелательным»).
В течение полугода компания eMagin снабжала Вэйка информацией о переводах сотен тысяч долларов. По мнению Вэйка, деньги из России перетекали на счета разных компаний, связанных с Марченко, а затем уходили в США - здесь их тратили на закупку электроники.
В июле 2022 года «Эми Чан» подтвердила менеджеру eMagin, что конечные страны поставок электроники не Россия и не Украина. В сентябре со счета RG Solutions «Чан» отправила перевод за товар и информацию о конечном грузополучателе - Национальная комиссия здравоохранения Китая.
В ноябре менеджер eMagin внезапно сообщил «Чан», что не может выполнить условия сделки и перенаправил ее общаться с компанией-дистрибьютором.
Дальше переписку с россиянами вел агент Вэйк, который начал работать под прикрытием и сам «продавал» «Эми Чан» микродисплеи. К марту 2023 года ФБР получили на счет вымышленной компании около полутора миллиона долларов.
После этого Вэйк написал «Чан», что Министерство торговли США задержало поставку микродисплеев из-за опасений, что она будет перенаправлена запрещенным конечным пользователям в России. «Чан» передала контакты Вейка Марченко.
Продержав в напряжении россиян до середины августа, Вэйк написал Марченко, что товар у него. Тогда и случился диалог, в котором Марченко призвал «партнера» раздробить поставку.
Расплачивался Марченко с «поставщиком» через свою ювелирную компанию Namfleg. Совладелец компании Namfleg - россиянин Илья Гельфман, владелец бренда элитных часов Gelfman и акционер швейцарского аукционного дома Ineichen. Судя по профилю в LinkedIn Гельфман живет в Швейцарии в Цюрихе - в санкционные списки он пока не попал.
Namfleg - фамилия предпринимателя наоборот. На сообщения Би-би-си Гельфман не ответил. Зато ответил его бывший коллега Артемий Лечбинский. На имя Лечбинского был зарегистрирован основной сайт ювелирного магазина Namfleg.
«Честно говоря не знал об этом даже. Я не был вовлечен в другие бизнес проекты [Гельфмана]. Я спрошу у него, могу ли я дать вам его номер для связи», - пообещал Лечбинский.
После этого на связь он не выходил, а сайт магазина Namfleg больше не открывается.
Еще один сайт бизнеса Марченко, гонконгского магазина продуктов Foodshop, тоже больше не открывается. Би-би-си попыталась связаться с управляющим гонконгского продуктового Дмитрием, которым владел Марченко, но он заблокировал номер корреспондента.
Номер управляющего Дмитрия указан на сайте Марченко Neway Technologies как офисный в китайском филиале компании.
Типичный бизнес
В России производство баллистических ракет и ракетных систем, беспилотников, устройств радиоэлектронной борьбы, ПВО, программного обеспечения для бортовых компьютеров военной авиации невозможно без западных микросхем и чипов.
Чтобы в Россию могли поступать европейские и американские товары, российское правительство и Минторг разрешили параллельный импорт. С помощью него микроэлектроника закупается третьими странами у американских и европейских поставщиков, а потом экспортируется в Россию.
Случай Марченко не первый и, вероятно, не последний. Журналисты регулярно выпускают расследования, в которых предприниматели из разных стран находят способы продавать в Россию запрещенную микроэлектронику, которую используют для военных целей.
Этот бизнес - типичный для военного времени и наглядно показывают, как работают санкции.
Микроэлектронику российским военным продают люди с разным статусом и весом. Компания, связанная с сенатором Андреем Турчаком, продает комплектующие для самой смертоносной российской ракеты «Калиб», а закупает через сеть компаний за рубежом, выяснило издание «Важные истории» (российский Минюст считает его «иноагентом», а Генпрокуратура назвала «нежелательным»).
В 2022 году после удара «Калибром» по центральной площади украинского города Винница погибли не менее 27 мирных жителей, в том числе маленький ребенок.
Только в 2023 году, по подсчетам украинского военного аналитика Романа Шрайка, Россия выпустила по городам Украины около тысячи ракет «Калибр» Х-101/555 – от двадцати до ста шестидесяти ежемесячно. По его же оценкам, Россия производит примерно 90-100 штук таких ракет в месяц.
Российские затраты на американские и другую санкционную электронику исчисляется миллиардами долларов. Даже небольшой процент от таких оборотов - хороший заработок во время войны.
О том, что микросхемы на миллионы евро для производителей ракет «Искандер» возят в Россию через Латвию, рассказывали журналисты The Insider.
Среди иностранных поставщиков в расследованиях повторяются одни и те же производители микроэлектроники: американские компании Xilinx, Intel, Microchip Technology, Analog Devices Inc., Texas Instruments Inc. Микросхемы последней в Россию поставлял и Марченко.
Издание «Верстка» в этом году опубликовало подробное расследование, в котором перечисляют 25 крупнейших импортёров микроэлектроники. Из них одиннадцать журналисты называют прямыми поставщиками российского военно-промышленного комплекса.
Громким делом этим летом стала экстрадиция из Эстонии в США предполагаемого сотрудника ФСБ Вадима Конощенок. Ему вменяют обвинения в сговоре с еще шестью участниками и контрабанде технологий, применимых к разработке ядерного и гиперзвукового оружия. По версии следствия, они также поставляли в Россию полупроводники, электронику и сотни тысяч патронов Magnum, которые используют снайперы.
В конце октября США арестовали троих россиян, писало издание «Верстка». Они использовали подставные компании, через которые доставляли электронику в Россию на 115 миллионов долларов. Компоненты находили в российских беспилотниках, ракетах и другом вооружении.
Почему санкции не работают
Поставки в Россию товаров двойного назначения продолжатся, считает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов.
«Значительная часть внешнеэкономических партнеров России санкции не ввели. Потоки перестраиваются, но не иссякнут окончательно. Пока санкции вводятся не со стороны ООН, а со стороны отдельных стран, они ограниченно эффективны», - рассказывает в беседе с Би-би-си Шуманов.
Компании, которые производят ракеты, самолеты, навигационное оборудование, бомбы и используют микроэлектронику, не занимаются внешнеэкономической деятельностью.
Этим вопросом занимаются брокеры, которые обеспечивают логистику и взаимодействие с таможнями. Все зависит от их желания сохранить репутацию, объясняет Шуманов. Достаточное количество из них предпочитают заработать на войне и получить сверхприбыль.
По мнению Шуманова, в будущем можно будет увидеть более масштабные разоблачения с более громкими фигурами, в том числе связанные с госсектором других стран.
Би-би-си запросила комментарий российских компаний «Радиофид системы», «НПЦ "Топаз"», «НПО Электронные системы», «НПЦ "Гранат"», а также американского поставщика электроники eMagin и Минюста США, но на момент публикации материала ответы не получила.