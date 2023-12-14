Новый премьер-министр Польши Дональд Туск, например, заявил, что апатия в отношении Украины сейчас неприемлема.

Правда, вечером в среду, когда лидеры стран ЕС начали прибывать в Брюссель, появились первые проблески надежды на компромисс с Венгрией.

Европейская комиссия объявила, что размораживает 10,2 млрд евро из 30 миллиардов, положенных Венгрии, но замороженных за покушения ее властей на принцип верховенства закона и независимости суда.

Этот шаг очень многие рассматривают как попытку смягчить позицию Орбана, хотя Брюссель и отрицает, что поддался на шантаж.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что она таким образом ответила на принятый днем ранее в Венгрии закон о восстановлении права венгерских судей обращаться в суд Евросоюза за предварительными решениями. Эта поправка в уголовный кодекс была одним из многих требований Брюсселя к Будапешту.

фон дер Ляйен, Зеленский Фото: EPA

Лидеры большинства остальных стран ЕС твердо поддерживают Киев. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который остановил военную помощь Украине, заявил, что не будет голосовать против, хоть и не считает Украину готовой к членству в ЕС.

Относительно экономической и военной помощи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в среду в Европарламенте: «Мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы быть сильной сегодня, так чтобы завтра она была сильнее за столом переговоров, когда будет договариваться о прочном и справедливом мире».