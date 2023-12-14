Энели Ефимова завоевала очередной титул

Лучшей спортсменкой стала 16-летняя пловчиха Энели Ефимова, завоевавшая на чемпионате Европы на короткой воде золотую и серебряную медали. Также она первой из эстонских спортсменов выполнила в апреле нормативы для выхода на Олимпиаду в Париже.