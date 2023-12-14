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Энели Ефимова завоевала очередной титул

rus.postimees.ee
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit

Накануне в концертном зале «Эстония» прошел торжественный вечер, на котором чествовали столичных спортсменов и объявляли лучших спортсменов года.

Лучшей спортсменкой стала 16-летняя пловчиха Энели Ефимова, завоевавшая на чемпионате Европы на короткой воде золотую и серебряную медали. Также она первой из эстонских спортсменов выполнила в апреле нормативы для выхода на Олимпиаду в Париже.

Лучшим таллиннским спортсменом года среди мужчин стал 29-летний Янек Ыйглане – на летнем чемпионате мира в Будапеште он установил личный рекорд, набрав 8524 балла и завоевал шестое место.

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