Энели Ефимова завоевала очередной титул

Накануне в концертном зале «Эстония» прошел торжественный вечер, на котором чествовали столичных спортсменов и объявляли лучших спортсменов года.
Лучшей спортсменкой стала 16-летняя пловчиха Энели Ефимова, завоевавшая на чемпионате Европы на короткой воде золотую и серебряную медали. Также она первой из эстонских спортсменов выполнила в апреле нормативы для выхода на Олимпиаду в Париже.
Лучшим таллиннским спортсменом года среди мужчин стал 29-летний Янек Ыйглане – на летнем чемпионате мира в Будапеште он установил личный рекорд, набрав 8524 балла и завоевал шестое место.