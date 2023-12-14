Не окажитесь в должниках ⟩ Налоговики обратились с важным напоминанием

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что речь идет о дополнительных расходах в размере более 100 000 евро, которых предприятия могут избежать, воспользовавшись услугой MTA по оценке.

Чтобы избежать уплаты дорогостоящих процентов, руководитель отдела налогового аудита MTA Айри Лепассар рекомендует предприятиям регулярно проверять свои оценки в электронной среде e-maksuamet, которая проактивно отображает риски и недостатки в налоговом учете предприятия.

«Неправильно рассчитанная сумма налога приводит к обязанности уплатить проценты, на которые, в свою очередь, должен быть уплачен подоходный налог. Поэтому любой экономически осмотрительный предприниматель может держать свои расходы под контролем, регулярно отслеживая налоговые расчеты, где мы предоставляем немедленную обратную связь о налоговых недочетах и инструкции по их исправлению», - пояснила Лепассар.

Услуга оценки доступна в электронной среде MTA. Более подробную информацию об услуге оценки и о том, как ею пользоваться, можно получить на сайте MTA www.emta.ee/ariklient, выбрав в меню «Электронные услуги, обучение» - «Консультации» - «Что показывают оценки налогового поведения».