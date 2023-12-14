После войны, развязанной Россией в феврале прошлого года, Бубка выглядел на родине не в лучшем свете. Бывший спортсмен (олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира в прыжках с шестом, он также стал первым человеком, преодолевшим шестиметровую отметку и установившим в общей сложности 35 мировых рекордов, и чей расцвет карьеры пришелся на эпоху СССР) возглавлял Олимпийский комитет Украины с 2005 года по ноябрь прошлого года, но не критиковал военные действия, инициированные Россией, и практически исчез из поля зрения общественности. Правда, в своем посте в Твиттере, сделанном через несколько недель после начала войны, Бубка написал, что любит Украину всем сердцем, и добавил: «Мы победим!» Но после этого наступила тишина.