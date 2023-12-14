Принятое на прошлой неделе решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из стран-агрессоров России и Беларуси на парижскую Олимпиаду накалило и без того напряженную обстановку. На эту тему высказался и Сергей Бубка, бывший глава Национального олимпийского комитета Украины.
После войны, развязанной Россией в феврале прошлого года, Бубка выглядел на родине не в лучшем свете. Бывший спортсмен (олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира в прыжках с шестом, он также стал первым человеком, преодолевшим шестиметровую отметку и установившим в общей сложности 35 мировых рекордов, и чей расцвет карьеры пришелся на эпоху СССР) возглавлял Олимпийский комитет Украины с 2005 года по ноябрь прошлого года, но не критиковал военные действия, инициированные Россией, и практически исчез из поля зрения общественности. Правда, в своем посте в Твиттере, сделанном через несколько недель после начала войны, Бубка написал, что любит Украину всем сердцем, и добавил: «Мы победим!» Но после этого наступила тишина.
Через девять месяцев после начала войны Вадим Гутцайт сменил его на посту главы Олимпийского комитета страны.
Однако Бубка, десять дней назад отпраздновавший свое 60-летие, по-прежнему является членом МОК. А теперь он дал интервью французской спортивной газете L'Equipe, в котором раскритиковал решение МОК в отношении российских и белорусских спортсменов. Он заявил, что украинский спорт платит слишком высокую цену в войне, которая длится уже почти два года.
Приводим его слова:
«Я, как украинец, хотел бы, чтобы решение было другим, потому что в моей стране продолжается война. А украинский спорт дорого платит за войну – из-за этого погибли 397 спортсменов и тренеров, разрушены около 500 спортивных объектов страны.
Президент Зеленский поддерживает спорт. Мы благодарны ему и правительству за поддержку спортивного сообщества и подготовки нашей команды к Олимпиаде-2024. Несмотря на войну, правительство выделило бюджет, чтобы наша команда могла подготовиться.
Правительство Франции дает нам миллион евро помощи. Там фантастическая солидарность с Украиной и украинским спортом. Моя миссия состоит в том, чтобы использовать каждую возможность, чтобы поощрить людей помогать нам, но они хотят и дальше это делать. Во время визита в Лилль я предложил новую программу, которая поможет нашим молодым спортсменам приехать на Север и там тренироваться, и местные власти с энтузиазмом ее поддержали.
МОК впервые в своей истории создал фонд солидарности для Украины, чего он никогда не делал ни для одной другой страны.
Для нас важно участвовать. Показать силу украинцев. Победить для Украины, поднять флаг, услышать наш гимн. Особенно в нынешних условиях.
Я очень уважаю наших спортсменов и то, что они делают. Война продолжается. В Киев и всю страну падают бомбы, но наши спортсмены и тренеры очень сильны и мотивированы представлять страну. Это их вклад в победу Украины», – цитирует Бубку УНИАН.