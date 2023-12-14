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Фото и видео ⟩ В Маарду дрифтер разбил два автомобиля BMW и сам угодил в больницу

Rus.Postimees
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Вчера вечером в Маарду столкнулись два автомобиля BMW, один из водителей пострадал и был доставлен в больницу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 22:00 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ринги в Маарду столкнулись два BMW. Согласно первоначальным данным, один человек пострадал и был доставлен в больницу. Более точные обстоятельства выясняются.

По данным Postimees, пострадал один из водителей BMW, который переоценил свои навыки дрифта и столкнулся с ехавшей по встречной полосе машиной той же марки.

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