Финляндия открыла два КПП на границе с Россией: пока все спокойно

По словам пограничников, сейчас все спокойно, границу пересекают обычные категории людей: например люди с двойным гражданством и водители на грузовиках.

Финляндия закрыла всю свою восточную границу в конце ноября из-за гибридной миграционной атаки, которая по утверждению финских властей, шла со стороны России. Недавно РФ, по данным СМИ, прекратила отправлять нелегальных иммигрантов на финскую границу, и правительство Финляндии решило в качестве проверки открыть пограничный переход на юго-востоке Финляндии и в Северной Карелии.