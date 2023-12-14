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Финляндия открыла два КПП на границе с Россией: пока все спокойно

rus.postimees.ee
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Машины на финской границе.
Машины на финской границе. Фото: Lehtikuva

В четверг в полночь Финляндия открыла два пограничных пункта на восточной границе, пишет Rus.ERR.

По словам пограничников, сейчас все спокойно, границу пересекают обычные категории людей: например люди с двойным гражданством и водители на грузовиках.

Финляндия закрыла всю свою восточную границу в конце ноября из-за гибридной миграционной атаки, которая по утверждению финских властей, шла со стороны России. Недавно РФ, по данным СМИ, прекратила отправлять нелегальных иммигрантов на финскую границу, и правительство Финляндии решило в качестве проверки открыть пограничный переход на юго-востоке Финляндии и в Северной Карелии.

Пограничники подтвердили, что готовы к ситуации, если мигранты снова начнут прибывать на границу.

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