Вполне реальный план: рядом со «Cтокманном» вырастут еще два небоскреба

Нынешние владельцы недвижимости хотят обновить этот квартал в несколько этапов, чтобы жизнь в нем продолжалась, не прерываясь. «Если вы посмотрите на нынешнее здание «Стокманна», то поймете, что оно отнюдь не является украшением этого городского квартала. Большие закрытые фасады и многоэтажная парковка... Проходящих мимо людей такой вид, скорее всего, не устраивает, его определенно можно сделать лучше», - сказал член правления Maakri Holding AS Стен Писанг.

Компания, несколько лет назад купившая недвижимость, на которой располагается универмаг «Стокманн», сначала снесла амортизированное офисное здание на улице Лийвалайа. Этим летом на участке Маакри, 25 прошли работы по озеленению. В настоящее время планируется оживить улицу Лийвалайа, например, с помощью ящиков для растений и зон отдыха. Одновременно реконструируется пятый этаж универмага, который станет зоной с медицинской и оздоровительной концепцией.

Перспективные планы, для реализации которых необходимо начать детальную планировку, в качестве первого шага предусматривают строительство современного здания высотой до шести этажей на месте многоэтажного гаража, а также 37-этажного высотного здания в нынешнем дворе «Стокманна». На втором этапе будет перестроен нынешний универмаг и возведено 36-этажное здание.