Военный аналитик Владислав Селезнев: зима в Украине будет сложной, под аккомпанемент воздушных тревог

- Да, российским генералам, видимо, приглянулась эта тактика. Десять месяцев мясных штурмов Бахмута показали, что так можно воевать, достигая определенных результатов. 100 000 убитыми и раненными среди российских военнослужащих. С одной стороны, да, потери немалые, с другой стороны, результат есть: путинская армия де-факто контролирует Бахмут и его окрестности. В Авдеевке, я думаю, противник будет навязывать ту же тактику.

Но почему именно Авдеевка? Этот город находится на расстоянии в 15 километров от Донецка. Путин называет этот город и область субъектами Российской Федерации. Местные коллаборанты говорят, что им тревожно от того, что ВСУ расположены так близко от этого ключевого для них населенного пункта. Они пытаются оттеснить наши подразделения на запад, пытаясь достичь своей минимальной цели в рамках так называемой СВО - «освобождение от украинских сил территории Донецкой и Луганской областей». Это означает лишь одно, что мясные штурмы будут продолжаться и далее, чтобы вытеснить украинскую армию за пределы этих районов Донецкой области.

- Приходят сообщения, что ВСУ имеют успехи на левом берегу Днепра в Херсонской области. Можно ли говорить сейчас, что ВСУ окончательно закрепились там?