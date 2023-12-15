На фоне задержки в поставках западных вооружений ситуация на фронтах в Украине усложняется для ВСУ. Продолжается штурм Авдеевки, Россия увеличивает количество ракетных ударов по мирным целям и инфраструктуре. О том, каким образом ВСУ удается сдерживать врага и каковы перспективы Украины предстоящей зимой, в «Украинской студии» Rus.Postimees поррассуждал бывший военнослужащий Черноморского флота Украины, а ныне военный аналитик Вячеслав Селезнев.
Военный аналитик Владислав Селезнев: зима в Украине будет сложной, под аккомпанемент воздушных тревог
Западная оружейная помощь вооружений поступает в Украину с промедлением, Россия активизировала и боевую активность на фронте, и удары по гражданским объектам, но хорошо заметно, что даже в таких условиях ВСУ умудряются проводить успешные военные спецоперации.
- В ночь на 13 декабря Россия баллистическими ракетами обстреляла Киев. Это был один из мощнейших обстрелов украинской столицы за последние месяцы. Россия выпустила по городу 10 ракет, также много было использовано иранских дронов. Все воздушные цели были уничтожены, однако 53 киевлянина получили тяжелые ранения от обломков, среди пострадавших шестеро детей. Владислав, скажите, каков главный смысл подобных атак, если учесть, что удар наносился по заведомо мирной цели?
- Российская армия продолжает тактику ракетного террора, который показал неплохие результаты минувшей зимой - оставить людей без связи, без тепла, без электричества в наших домах, чтобы как создать деструктивные процессы внутри страны, так и ослабить боевые возможности для украинской армии. Очевидно, что без электричества крайне сложно обеспечить логистику, крайне сложно запускать производства на оборонных предприятиях, равно как и обеспечивать стабильную и безопасную жизнь каждого жителя нашей страны.
В прошлом году оккупантам частично удалось этот план реализовать, ситуация была близка к критической, однако Украина выстояла. В этом году Россия накопила 870 ракет, а это значит, что все зимние месяцы будут проходить под аккомпанемент воздушных тревог. Очевидно, что противник продолжает реализовывать свое преимущество в ракетной компоненте. Путину плевать на то, сколько погибнет мирных жителей, он преследует определенную цель - денацификация и демилитаризация Украины, хотя очевидно, что он пытается достичь уничтожения украинского государства и украинцев, как одного из народов мира.
- Вам не кажется, что это банальная месть Зеленскому лично, который в этот момент был в Вашингтоне, общался с представителями Сената, президентом США о поставках вооружений и финансовой помощи?
- Путин часто действует иррационально. Начинать полномасштабную кампанию с армейским соединением в количестве 200 000 человек - крайне неразумное решение, которое привело к катастрофическим потерям для российской оккупационной армии.
Да, безусловно, в настоящее время на территории Украины воюет уже 450 000 военнослужащих регулярной армии и наемников, плюс Росгвардия, и цифра вырисовывается довольно впечатляющая, в районе 500 000 бойцов.
Сейчас же Путин пытается реализовать тактику принуждения стран запада к отказу от поставок вооружений для нужд Украины, он пытается вызвать у них чувство усталости от этой войны. В итоге мы приходим к тому, чтобы украинский военно-промышленный комплекс в сотрудничестве с партнерами смог полноценно обеспечивать армию.
- Владислав, в последнее время все чаще поступают сообщения о боях с российскими диверсионными группами на территориях Сумской, Черниговской, Киевской областей. Зачем эти ДРГ заходят?
- Ну, очевидно, для того, чтобы максимально усложнить действия поразделений ВСУ, которые дислоцируются на иных участках фронта. В данный момент у нас 450 километров горячей линии фронта, от Харьковской до Херсонской областей. Тем не менее, есть еще тысяча километров линии фронта, которая включает в себя еще и границу между Беларусью и Украиной, где мы вынуждены проводить фортификационные работы, минировать территории.
По данным командующего группировкой «Север» генерала ВСУ Сергея Наева, только одних противопехотных и противотанковых мин там установлено порядка полумиллиона.
Фортификационные мероприятия проводятся в Черниговской и Сумской областях, и это происходит не случайно. Там противник имеет довольно серьезный комплект сил и средств, до 30 000 военнослужащих на территории Курской, Брянской областей. То есть, риск захода диверсионных групп сохраняется постоянно. Кроме того, российская артиллерия и авиация постоянно наносит там удары по нашей территории, как по военным, так и гражданским объектам. В итоге украинский генштаб вынужден держать на этих территориях значительный комплект сил и средств.
- Как вы считаете, существует ли еще опасность вторжения в направлении Киева со стороны Беларуси?
– В настоящее время на территории Беларуси насчитывается до 2000 российских военнослужащих, которые выполняют либо хозяйственные, либо охранные функции. Признаков формирования ударных группировок как на территории Беларуси, так и в Брянской, Курской и Белгородской областях в настоящее время не фиксируется. Этих сил явно недостаточно, но, тем не менее, фактор дестабилизирующий, российские войска находятся близко к украинской границе.
- Хотел коснуться также и Авдеевки, где сейчас идут кровавые бои. По данным американского института изучения войны, Россия уже потеряла на этом направлении убитыми около 13 000 солдат. Forbes, ссылаясь на данные разведки США, заявляет о 20 000 убитых и 60 тысяч раненных. Судя по всему, там происходит настоящая мясорубка. Выходит, мы снова видим тактику мясных штурмов, это все еще эффективно?
- Да, российским генералам, видимо, приглянулась эта тактика. Десять месяцев мясных штурмов Бахмута показали, что так можно воевать, достигая определенных результатов. 100 000 убитыми и раненными среди российских военнослужащих. С одной стороны, да, потери немалые, с другой стороны, результат есть: путинская армия де-факто контролирует Бахмут и его окрестности. В Авдеевке, я думаю, противник будет навязывать ту же тактику.
Но почему именно Авдеевка? Этот город находится на расстоянии в 15 километров от Донецка. Путин называет этот город и область субъектами Российской Федерации. Местные коллаборанты говорят, что им тревожно от того, что ВСУ расположены так близко от этого ключевого для них населенного пункта. Они пытаются оттеснить наши подразделения на запад, пытаясь достичь своей минимальной цели в рамках так называемой СВО - «освобождение от украинских сил территории Донецкой и Луганской областей». Это означает лишь одно, что мясные штурмы будут продолжаться и далее, чтобы вытеснить украинскую армию за пределы этих районов Донецкой области.
- Приходят сообщения, что ВСУ имеют успехи на левом берегу Днепра в Херсонской области. Можно ли говорить сейчас, что ВСУ окончательно закрепились там?
- Операции украинских морских пехотинцев, а также подразделений ТРО, в настоящее время проходят на левом берегу Днепра на трех плацдармах - в районе Антоновского автомобильного моста, железнодорожного моста, плюс в районе населенного пункта Крынки, и все это пример беспрецедентного мужества и героизма украинских воинов, которые держат эти плацдармы уже более двух месяцев.
На этом направлении нашим морским пехотинцам противостоит российская группировка количеством в 69 000 военнослужащих с бронетехникой, мощной артиллерийской компонентой, колоссальной авиационной поддержкой. И при этом россияне не могут сломить наши силы, действующие на левом берегу.
Перспективы развития ситуации напрямую зависят от ресурсной возможности украинской армии. Тут речь идет не только о поставках военно-технической помощи от наших западных партнеров, я имею в виду наведение понтонно-мостовой переправы, которая могла бы полноценно обеспечить нашу группировку на левом берегу всем необходимым - артиллерией, боеприпасами, бронетехникой. В инженерном плане эта конструкция будет весьма сложной, потому что расстояние между берегами там составляет около тысячи метров, плюс к этому там довольно мощное течение, и эту переправу нужно беречь от влияния вражеской артиллерии.
Сложная задача, но и она, в принципе, решаема. Там необходимо расширять плацдарм, что невозможно без бронетехники, плюс необходима авиационная компонента - истребители F-16, но их поставки планируются на конец первого квартала 2024 года. Это означает лишь то, что зимняя кампания будет крайне сложной.
- Возможно ли силами ВСУ сейчас купировать логистику из Крыма на юг Запорожской и Херсонской областей?
- Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым можно освободить относительно быстро и небольшими ресурсами. Для этого необходимы истребители, и получение достаточного количества ракет типа ATACMS и ракет TAURUS, которые позволяют уничтожить крымский мост, что создаст предпосылки к созданию логистических проблем, ну а далее при помощи системных и методичных авианалетов надо уничтожать военные объекты в Крыму, которых военные исследователи насчитали там порядка 222, это объекты на территории Крыма и Севастополя.
Есть над чем работать. Как скоро это произойдет, зависит только от наших западных партнеров. Мы видим, как сложно идет этот процесс, но мы надеемся, что запад примет рациональное решение, потому что Украина защищает сейчас не только себя, но и восточный фланг европейского фронта.
- Ну и учитывая международную повестку с помощью, каковы перспективы ВСУ на фронтах, если западная помощь будет все так же задерживаться?
- Подобную картину мы видели с вами в начале полномасштабного российского вторжения, но на тот момент Украина еще имела некоторый запас ресурсов, который нам достался еще от Советского Союза, и произведенных на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса.
Сейчас ситуация будет более сложной. Очевидно, что воевать голыми руками против танков невозможно. Не просто так в некоторых западных медиа появляется информация о том, что в случае отсутствия должного финансирования Украина будет вынуждена перейти к партизанской войне, а это значит, что немало украинских территорий могут оказаться под российской оккупацией.
Безусловно, с полумиллионным контингентом оккупировать такую огромную территорию будет сложно, но, тем не менее, противник будет пытаться это реализовать. Ситуация вызывает беспокойство, но по итогам визита президента Владимира Зеленского к нашим скандинавским партнерам, появилась надежда, что Украина не останется один на один с российскими оккупантами.