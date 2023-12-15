В марте пройдут выборы президента России, которые Совет Европы своей резолюцией уже объявил нелегитимными. Помимо оккупированной территории Украины, эти выборы также собираются провести и в Эстонии, в здании посольства России. Rus.Postimees спросил депутатов Рийгикогу, должно ли в Эстонии проходить избрание Путина на очередной президентский срок.
«Мы не можем этого допустить»: члены Рийгикогу высказались по поводу грядущих выборов Путина в Эстонии
Хелир-Вальдор Сеэдер, депутат Рийгикогу от партии «Отечество»
Участие граждан России, проживающих в Эстонии, в президентских выборах в России неизменно показывает один и тот же результат: подавляющая поддержка Владимира Путина и его режима. Более того, статистика показывает, что в Эстонии самый высокий процент поддержки российского диктатора среди тех, кто участвовал в выборах за пределами России.
Те же люди, которые поддерживают режим Путина на президентских выборах в России, могут продолжать отдавать свои голоса на местных выборах в Эстонии и таким образом влиять, например, на процесс перехода к образованию на эстонском языке. Такая ситуация неприемлема. К сожалению, очевидно, что, хотя летом действующее правительство продемонстрировало общественности, что лишит российских граждан права голоса, за последние четыре месяца не было достигнуто никакого прогресса. Это вопрос безопасности, поэтому промедление в этом вопросе недопустимо.
Что касается легитимности власти Путина, то позиция «Отечества» проста: место военного преступника не в Кремле, а в Гааге!
Ээрик-Нийлес Кроссь, депутат Рийгикогу от Партии реформ
Эстония не может допустить проведения на своей территории выборов, которые Совет Европы своей резолюцией объявил нелегитимными.
Европейский парламент не может допустить проведения выборов на оккупированных Россией территориях, которые резолюцией Европейского союза объявлены незаконными и проводятся на оккупированных Россией территориях. Все серьезные оппоненты действующего президента либо убиты, либо заключены в тюрьму.
Венецианская комиссия Совета Европы проанализировала последние поправки к Конституции Российской Федерации, которые позволили Путину выставить свою кандидатуру на переизбрание. По мнению комиссии, эти поправки были внесены в нарушение Конституции Российской Федерации. Поэтому ни проходящие выборы, ни их результаты не могут считаться юридически обязательными. То же самое подтвердила и Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции. Соответственно, отношение Эстонии к легитимности Путина после так называемых выборов должно быть таким же, как отношение Эстонии и Европы к Лукашенко - он не легитимный глава государства, а де-факто глава государства.
Игорь Таро, депутат Рийгикогу от партии «Ээсти 200»
Эстония не должна каким-либо образом способствовать выборам в России. Присутствие российских представителей за пределами России должно быть максимально некомфортным, а их работа - максимально затруднена, потому что цивилизованный мир не должен поддерживать агрессора в любых действиях. В России уже давно, более 20 лет, не было свободных и непредсказуемых выборов. Поэтому говорить о демократической процедуре в данном случае не приходится. Более широкий вопрос заключается в том, почему у нас до сих пор есть посольство России, которое дает сотрудникам российского МИДа возможность пользоваться всеми благами западного мира, живя в свободной Европе. Нам лучше отправить их домой. Нам все равно не о чем говорить с Путиным.
Раймонд Кальюлайд, депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии
Факт, что выборы президента России не являются свободными и честными. По всей
видимости, Путину будет оформлен новый срок на посту главы государства и в Кремле уже определены результаты голосования. Так что я, честно говоря, не представляю себе, зачем кому-то вообще участвовать в этих выборах. Но у многих граждан России осталась привычка еще с советских времен, где от выборов тоже ничего не зависело, но участвовать в них было вроде как обязательно.
Что касается того, могла бы Эстония помешать проведению этих выборов, то лично я не слышал ни одного убедительного сценария, как это можно сделать.
Я, конечно, не знаю до конца всех деталей и тонкостей этого вопроса, но, согласно статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, помещения зарубежных представительств неприкосновенны. Таким образом, раз в Эстонской Республике имеется представительство Российской Федерации, то у Эстонии, по крайней мере, на первый взгляд, нет никакой возможности и права вмешиваться в проведение дипломатической миссией на своей территории голосования для граждан России на президентских выборах. Точно так же у российской власти нет права препятствовать представительству Эстонии в организации на ее территории выборов для граждан ЭР. Так это или не так, более точно могут прокомментировать представители Министерства иностранных дел.
Председатель фракции Центристской партии Танель Кийк
Я считаю, что Министерству иностранных дел и правительству
необходимо быстро сформулировать позицию по вопросу президентских выборов в России, принимая во внимание как правовые вопросы, так и резко изменившуюся ситуацию во внешней политике и политике безопасности, то есть войну России против Украины. Было бы еще лучше, если бы страны Балтии смогли действовать в этом направлении сообща. Безусловно, президентские выборы в России не будут честными и демократичными, и недопустимо, чтобы они проходили на оккупированных территориях Украины. Лично мне трудно представить проведение выборов президента России и в Эстонии.
EKRE (Консервативная народная партия Эстонии)
Партия EKRE на повторные запросы Rus.Postimees не ответила.