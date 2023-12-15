«Мы не можем этого допустить»: члены Рийгикогу высказались по поводу грядущих выборов Путина в Эстонии

Раймонд Кальюлайд. Фото: Konstantin Sednev

Факт, что выборы президента России не являются свободными и честными. По всей

видимости, Путину будет оформлен новый срок на посту главы государства и в Кремле уже определены результаты голосования. Так что я, честно говоря, не представляю себе, зачем кому-то вообще участвовать в этих выборах. Но у многих граждан России осталась привычка еще с советских времен, где от выборов тоже ничего не зависело, но участвовать в них было вроде как обязательно.

Что касается того, могла бы Эстония помешать проведению этих выборов, то лично я не слышал ни одного убедительного сценария, как это можно сделать.

Я, конечно, не знаю до конца всех деталей и тонкостей этого вопроса, но, согласно статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, помещения зарубежных представительств неприкосновенны. Таким образом, раз в Эстонской Республике имеется представительство Российской Федерации, то у Эстонии, по крайней мере, на первый взгляд, нет никакой возможности и права вмешиваться в проведение дипломатической миссией на своей территории голосования для граждан России на президентских выборах. Точно так же у российской власти нет права препятствовать представительству Эстонии в организации на ее территории выборов для граждан ЭР. Так это или не так, более точно могут прокомментировать представители Министерства иностранных дел.

Председатель фракции Центристской партии Танель Кийк

Танель Кийк. Фото: Tairo Lutter

Я считаю, что Министерству иностранных дел и правительству

необходимо быстро сформулировать позицию по вопросу президентских выборов в России, принимая во внимание как правовые вопросы, так и резко изменившуюся ситуацию во внешней политике и политике безопасности, то есть войну России против Украины. Было бы еще лучше, если бы страны Балтии смогли действовать в этом направлении сообща. Безусловно, президентские выборы в России не будут честными и демократичными, и недопустимо, чтобы они проходили на оккупированных территориях Украины. Лично мне трудно представить проведение выборов президента России и в Эстонии.

EKRE (Консервативная народная партия Эстонии)

Партия EKRE на повторные запросы Rus.Postimees не ответила.