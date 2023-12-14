Чт, 14.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

В четверг на дорогах возникнет опасность гололеда

BNS
Copy
Опасность обледенения на дорогах. Предупреждающее табло.
Опасность обледенения на дорогах. Предупреждающее табло. Фото: Madis Veltman

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг на дорогах будет скользко.

Ранним утром основные дороги Эстонии будут посыпаны солью, но на дороге Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на юге Эстонии и на дороге Таллинн-Нарва в Вирумаа между колеями будет лежать снег или соляная смесь.

Объездные и другие второстепенные дороги могут быть покрыты снегом. Сильный и мокрый снег продолжает ломать деревья на дорогах по всей Эстонии, особенно на юге страны.

Согласно прогнозу погоды, в четверг возможен небольшой и мокрый снег, а температура дорожной поверхности останется минусовой. Это создаст риск возникновения гололеда.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх