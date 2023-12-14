В четверг на дорогах возникнет опасность гололеда

Ранним утром основные дороги Эстонии будут посыпаны солью, но на дороге Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на юге Эстонии и на дороге Таллинн-Нарва в Вирумаа между колеями будет лежать снег или соляная смесь.

Объездные и другие второстепенные дороги могут быть покрыты снегом. Сильный и мокрый снег продолжает ломать деревья на дорогах по всей Эстонии, особенно на юге страны.

Согласно прогнозу погоды, в четверг возможен небольшой и мокрый снег, а температура дорожной поверхности останется минусовой. Это создаст риск возникновения гололеда.