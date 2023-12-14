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Тартуский университет планирует сделать Эстонию международным центром притяжения генетических данных

rus.postimees.ee
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Тартуский университет.
Тартуский университет. Фото: Margus Ansu

Тартуский университет (TÜ) планирует основать дочернюю компанию Estonian Multiomics Company (EMC), целью которой является использование уникальных преимуществ Эстонии в области цифрового здравоохранения и опыта для создания нового международного центра инноваций в области здравоохранения.

Компания начнет свою деятельность в Эстонии, но планирует развиваться по всему миру с помощью международных партнеров.

Проректор по развитию Тартуского университета Тыну Эско отметил, что в Эстонии есть много уникальных преимуществ, способствующих инновациям в здравоохранении: мировой уровень развития персонализированной медицины, цифровое государство, сильный технологический сектор. «Создание новых, спасающих жизнь и улучшающих качество жизни медицинских решений и доведение их до людей - очень ресурсоемкое дело, и сейчас у государства Эстонии нет возможности для поддержки этого. У Тартуского университета есть возможность и желание воспользоваться цифровыми преимуществами Эстонии и совместно с международными партнерами стимулировать развитие нашей медицины», - объяснил Эско.

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