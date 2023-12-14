Тартуский университет (TÜ) планирует основать дочернюю компанию Estonian Multiomics Company (EMC), целью которой является использование уникальных преимуществ Эстонии в области цифрового здравоохранения и опыта для создания нового международного центра инноваций в области здравоохранения.
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Тартуский университет планирует сделать Эстонию международным центром притяжения генетических данных
Компания начнет свою деятельность в Эстонии, но планирует развиваться по всему миру с помощью международных партнеров.