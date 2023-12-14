Тартуский университет планирует сделать Эстонию международным центром притяжения генетических данных

Проректор по развитию Тартуского университета Тыну Эско отметил, что в Эстонии есть много уникальных преимуществ, способствующих инновациям в здравоохранении: мировой уровень развития персонализированной медицины, цифровое государство, сильный технологический сектор. «Создание новых, спасающих жизнь и улучшающих качество жизни медицинских решений и доведение их до людей - очень ресурсоемкое дело, и сейчас у государства Эстонии нет возможности для поддержки этого. У Тартуского университета есть возможность и желание воспользоваться цифровыми преимуществами Эстонии и совместно с международными партнерами стимулировать развитие нашей медицины», - объяснил Эско.