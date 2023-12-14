План создания Estonian Multiomics Company (EMC) - компании, которая собирает и обрабатывает генетические данные в коммерческих целях – получил одобрение Сената Тартуского университета. Инспекция по защите данных указывает, что хранение подобных данных сопряжено с целым рядом рисков.
Для подписчиков
Персональные данные сотен тысяч генных доноров могут оказаться под угрозой
Как распорядится ими новая генетическая компания Тартуского университета?
«Я поддерживаю план университета», - заявила министр здравоохранения Рийна Сиккут, получив соответствующую информацию от ректора Тартуского университета (ТУ) Тоомаса Ассера.