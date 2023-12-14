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Персональные данные сотен тысяч генных доноров могут оказаться под угрозой

Как распорядится ими новая генетическая компания Тартуского университета?
Юлле Харью
, журналист
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В 2018 году в Эстонии была организована масштабная кампания по привлечению генных доноров.
В 2018 году в Эстонии была организована масштабная кампания по привлечению генных доноров. Фото: Urmas Luik

План создания Estonian Multiomics Company (EMC) - компании, которая собирает и обрабатывает генетические данные в коммерческих целях – получил одобрение Сената Тартуского университета. Инспекция по защите данных указывает, что хранение подобных данных сопряжено с целым рядом рисков.

«Я поддерживаю план университета», - заявила министр здравоохранения Рийна Сиккут, получив соответствующую информацию от ректора Тартуского университета (ТУ) Тоомаса Ассера.

«Данные полезны, когда они используются. Несомненно, риски, связанные с защитой и использованием данных, необходимо учитывать и снижать, но это неизбежно в нашем цифровом мире, основанном на данных», - считает Сиккут.

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