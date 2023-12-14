Больше всего жители Эстонии доверяют полиции и Силам обороны, меньше всего – СМИ и партиям

Из опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований, выясняется, что если полиции и Силам обороны доверяет 80%, то СМИ – 21%, а партиям – 14% респондентов. Опрос провела фирма Norstat Eesti.
У людей спрашивали: «Насколько вы доверяете следующим институтам?». Отношение к десяти различных учреждениях оценивалось по четырехбалльной шкале: «Полностью доверяю», «Скорее доверяю», «Скорее не доверяю», «Вообще не доверяю». Также можно было ответить «Не знаю». По результатам опроса доверия общества различным институтам вырисовывается такая картина:
Полиция: 80% общества доверяет, 16% не доверяет и 4% не смогли ничего сказать
Силы обороны: 80% общества доверяет, 14% не доверяет и 6% не смогли ничего сказать
Президент: 72% общества доверяет, 23% не доверяет 5% не смогли ничего сказать
Судебная власть: 70% общества доверяет, 23% не доверяет и 6% не смогли ничего сказать
КаПо: 64% общества доверяет, 25% не доверяет и 11% не смогли ничего сказать
Прокуратура: 63% общества доверяет, 27% не доверяет и 10% не смогли ничего сказать
Правительство: 30% общества доверяет, 66% не доверяет и 4% не смогли ничего сказать
Рийгикогу: 30% общества доверяет, 65% не доверяет и 5% не смогли ничего сказать
СМИ: 21% общества доверяет, 63% не доверяет и 6% не смогли ничего сказать
Партии: 14% общества доверяет, 77% не доверяет и 9% не смогли ничего сказать
По партийным предпочтениям существуют значительные различия в доверии к Рийгикогу и правительству. Среди сторонников Партии реформ и «Ээсти 200» большинство доверяет парламенту и правительству. Большинство избирателей Социал-демократической партии доверяют правительству, но не Рийгикогу. Большая часть тех, кто голосует за EKRE, Центристскую партию и «Отечество», не доверяют никому.
Также у жителей Эстонии спрашивали: «Должна ли, по вашему мнению, Кая Каллас подать в отставку с поста премьер-министра?». 71% ответил «Да» или «Скорее да», 23% – «Скорее нет» или «Нет» и 6% – «Не знаю».
Согласно партийным предпочтениям, отставку премьер-министра поддерживают сторонники EKRE (97%), Центристской партии (94%), «Отечества» (89%), СДПЭ (56%) и «Ээсти 200» (53%). Только сторонники Партии реформ (85%) заявили, что Кая Каллас должна продолжить работу на посту премьер-министра.
С конца августа Институт общественных исследований шесть раз задавал людям этот вопрос, и в предыдущих опросах доля респондентов, выступающих за отставку премьер-министра, колебалась от 66% до 69%.