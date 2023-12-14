Больше всего жители Эстонии доверяют полиции и Силам обороны, меньше всего – СМИ и партиям

Полиция: 80% общества доверяет, 16% не доверяет и 4% не смогли ничего сказать

Силы обороны: 80% общества доверяет, 14% не доверяет и 6% не смогли ничего сказать

Президент: 72% общества доверяет, 23% не доверяет 5% не смогли ничего сказать

Судебная власть: 70% общества доверяет, 23% не доверяет и 6% не смогли ничего сказать

КаПо: 64% общества доверяет, 25% не доверяет и 11% не смогли ничего сказать

Прокуратура: 63% общества доверяет, 27% не доверяет и 10% не смогли ничего сказать

Правительство: 30% общества доверяет, 66% не доверяет и 4% не смогли ничего сказать

Рийгикогу: 30% общества доверяет, 65% не доверяет и 5% не смогли ничего сказать

СМИ: 21% общества доверяет, 63% не доверяет и 6% не смогли ничего сказать