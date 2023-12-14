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Запрет на работу в Эстонии по визам С в первую очередь коснется россиян

Детали реформы системы выдачи разрешений на работу
Иван Скрябин
, журналист
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Иностранец доставщик еды, Таллинн, Эстония.
Иностранец доставщик еды, Таллинн, Эстония. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Запрет на работу в Эстонии для обладателей виз категории C - не единственная новелла грядущих поправок, которые готовит МВД. Эстония обяжет трудовых мигрантов знать эстонский язык. Rus.Postimees вместе с Лаури Ляэнеметсом и депутатами Рийгикогу заглянули в будущее.

Иностранцы, которые приезжают в Эстонию по туристической визе, вскоре не смогут легально работать в стране, сообщил Postimees в начале декабря. О подготовке соответствующих изменений законодательства глава МВД Лаури Ляэнеметс рассказал неделю назад.

Первое приближение

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