Запрет на работу в Эстонии по визам С в первую очередь коснется россиян

Запрет на работу в Эстонии для обладателей виз категории C - не единственная новелла грядущих поправок, которые готовит МВД. Эстония обяжет трудовых мигрантов знать эстонский язык. Rus.Postimees вместе с Лаури Ляэнеметсом и депутатами Рийгикогу заглянули в будущее.