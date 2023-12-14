Жители Эстонии заметили, что по железной дороге ездят невиданные ранее вагоны. Оказалось, что это испытательные поездки литовской компании, которая хочет выйти на рынок Эстонии.
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Литовская компания хочет взять на себя грузовые перевозки на эстонских железных дорогах
Любители поездов на YouTube обратили внимание на видео, где неизвестный поезд едет по железной дороге Эстонии. Это испытательные поездки литовской компании LTG Cargo. Компания хочет выйти на рынок Эстонии. Представитель компании Котрина Дзикарайте сказала Postimees, что в октябре они сделали первые испытательные поездки с целью расширения своего бизнеса в Северной и Западной Европе.