Литовская компания хочет взять на себя грузовые перевозки на эстонских железных дорогах

Любители поездов на YouTube обратили внимание на видео, где неизвестный поезд едет по железной дороге Эстонии. Это испытательные поездки литовской компании LTG Cargo. Компания хочет выйти на рынок Эстонии. Представитель компании Котрина Дзикарайте сказала Postimees, что в октябре они сделали первые испытательные поездки с целью расширения своего бизнеса в Северной и Западной Европе.

«Договор еще не подписан, поэтому в данный момент мы не знаем точных деталей. Однако пробный запуск локомотива уже состоялся, но, по нашим данным, необходимый сертификат безопасности до сих пор отсутствует. Мы не знаем, когда они его получат», - сказал Коммерческий директор Eesti Raudtee Артур Райхманн. Он добавил, что компания проявила интерес к подписанию договора об использовании инфраструктуры Эстонской железной дороги и если все предпосылки будут выполнены, то договор, вероятно, будет подписан.