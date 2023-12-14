По приезде в Пярну Владимир с женой и ребенком поначалу жил в гостинице, но уже через полтора месяца они смогли позволить себе съемное жилье. Взрослые члены семьи записалась на курсы и усердно начали изучать эстонский язык. Вскоре и Владимиру, и его жене удалось найти работу. «Без знания эстонского очень сложно найти работу. Но мне повезло: почтальону не обязательно знать язык, и он может начать работать, даже если языковые курсы еще не пройдены», - говорит он.