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Беженец из Украины нашел свое призвание в Пярну (1)

Карл Хютт
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Фото: Erakogu

В июне прошлого года из-за интенсивных боевых действий в Херсоне 38-летнему Владимиру и его семье пришлось переехать в Эстонию. Теперь ему приходится каждый день вставать в три часа утра: он начал работать почтальоном.

По приезде в Пярну Владимир с женой и ребенком поначалу жил в гостинице, но уже через полтора месяца они смогли позволить себе съемное жилье. Взрослые члены семьи записалась на курсы и усердно начали изучать эстонский язык. Вскоре и Владимиру, и его жене удалось найти работу. «Без знания эстонского очень сложно найти работу. Но мне повезло: почтальону не обязательно знать язык, и он может начать работать, даже если языковые курсы еще не пройдены», - говорит он.

Рабочий день Владимира начинается, когда город еще крепко спит. Ранний подъем для него не проблема: главное — вовремя ложиться спать. В течение рабочего дня он успевает пройти рекомендованные 10 000 шагов.

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